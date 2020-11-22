Нашли останки двух жертв извержения Везувия

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В Италии недалеко от древнего города Помпеи обнаружили останки двух погибших в результате извержения вулкана Везувий в 79 году.

Тела нашли в подземной части загородной виллы в Чивите Джулиани. Об этом сообщается на сайте месного археологического парка.

По данным специалистов, погибшие - мужчина высокого социального статуса в возрасте 30-40 лет и его раб, которому было около 18-25 лет. У молодого человека обнаружили повреждения позвоночника, которые указывают на то, что он выполнял тяжелую физическую работу.

Ученые считают, что найденные жертвы извержения погибли из-за Пирокластический Поток, который представлял собой смесь высокотемпературных вулканических газов, пепла и обломков пород. Поток ворвался в помещение с нескольких сторон, и двое мужчин оказались в ловушке.

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Когда под слоем пепла были обнаружены полости, в которых находились останки жертв извержения, в них залили гипс. Это позволило воссоздать фигуры и позы людей в момент смерти.

Раскопки в Чивите Джулиана начались в 2017 году. Неповрежденные клетки мозга нашли в теле человека, погибшего во время извержения вулкана Везувий, уничтожило город Геркуланум в 79 году. Их нашли во время изучения тел, обнаруженных в 1960-х годах. Жертва вулкана лежала лицом вниз на деревянной кровати в доме.