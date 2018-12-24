Нашли необычный каменный круг древней цивилизации

В Шотландии обнаружили кромлех. Фото: "Полит.ру"

Археологи шотландского округа Абердиншир официально зарегистрировали новый старый каменный круг.

Местные жители в течение многих поколений знали о существовании этого памятника, а ученые обратили на него внимание впервые, сообщает polit.ru.

Кромлехи, или каменные круги, встречаются в разных уголках Великобритании. Сооружение относится к типу лежащих кромлехов, в которых один из камней, крупнейший лежит на боку.

Новый кромлех расположен в приходе Леошель-Кушни в сорока километрах к западу от Абердина. Археологической службе округа сообщила о нем Фиона Бейн, представитель семьи, которая в течение многих поколений владеет земельным участком, где он находится. После обследования памятника ученые объявили, что у него есть необычная черта. Он состоит из десяти камней, соответствует среднему значению для кромлехов этого типа, но по диаметру примерно на три метра меньше самого маленького из известных ранее кромлехов, и все его камни имеют меньший размер.

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Благодаря лишайника, покрывающего камни, археологи подтвердили, что кромлех есть древнее сооружение, а не недавнюю подделку.

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