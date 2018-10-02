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вторник, 02 октября 2018 11:47

Нашли наскальные рисунки неизвестной цивилизации
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В Индии нашли уникальные пещерные рисунки
Фото: BBC MARATHI
В Индии нашли уникальные пещерные рисунки
В Индии нашли уникальные пещерные рисунки
В Индии нашли уникальные пещерные рисунки
В Индии нашли уникальные пещерные рисунки

На западе Индии археологи нашли древние наскальные рисунки.

Считают, что их оставили представители ранее неизвестной цивилизации, сообщает BBC.

Вырезанные на камне рисунки обнаружили на вершинах холмов в районе Конкани на западе штата Махараштра.

Большинство изображений не были известны современным людям. Их покрывал толстый слой земли и грязи. Некоторые картины были известны и им поклонялись местные жители.

На рисунке изображены животные, птицы, люди и геометрические фигуры.

Техника наскальных рисунков и их сходство с другими дает экспертам основания полагать, что они созданы в доисторические времена и являются самыми старыми из известных науке.

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"Наше первое предположение после изучения этих петроглифов заключается в том, что их создали около 10 тыс. лет до н.э.", - сказал директор департамента археологии штата Махараштра Теас Гардж.

Он считает, что изображение создали представители общества охотников-собирателей, которые не знали сельского хозяйства.

"Мы не нашли никаких изображений сельскохозяйственных работ, но на рисунках были сцены охоты на животных, а также детализация форм животных, поэтому автор знал о животных и морских существах. Это свидетельствует о его зависимости от охоты ради еды", - говорит Гардж.

Доктор Шрикант Прадхан сообщил, что на рисунках встречаются изображения носорогов и бегемотов. Эти животные не живут в Индии.

Правительство штата выделил $ 3,2 млн на дальнейшее изучение 400 из обнаруженных рисунков.

Пещеру с древними наскальными рисунками цивилизации майя обнаружили археологи на полуострове Юкатан. Ее глубина составляет 12 м.

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