Нашли наскальные рисунки неизвестной цивилизации

Фото: BBC MARATHI

На западе Индии археологи нашли древние наскальные рисунки.

Считают, что их оставили представители ранее неизвестной цивилизации, сообщает BBC.

Вырезанные на камне рисунки обнаружили на вершинах холмов в районе Конкани на западе штата Махараштра.

Большинство изображений не были известны современным людям. Их покрывал толстый слой земли и грязи. Некоторые картины были известны и им поклонялись местные жители.

На рисунке изображены животные, птицы, люди и геометрические фигуры.

Техника наскальных рисунков и их сходство с другими дает экспертам основания полагать, что они созданы в доисторические времена и являются самыми старыми из известных науке.

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"Наше первое предположение после изучения этих петроглифов заключается в том, что их создали около 10 тыс. лет до н.э.", - сказал директор департамента археологии штата Махараштра Теас Гардж.

Он считает, что изображение создали представители общества охотников-собирателей, которые не знали сельского хозяйства.

"Мы не нашли никаких изображений сельскохозяйственных работ, но на рисунках были сцены охоты на животных, а также детализация форм животных, поэтому автор знал о животных и морских существах. Это свидетельствует о его зависимости от охоты ради еды", - говорит Гардж.

Доктор Шрикант Прадхан сообщил, что на рисунках встречаются изображения носорогов и бегемотов. Эти животные не живут в Индии.

Правительство штата выделил $ 3,2 млн на дальнейшее изучение 400 из обнаруженных рисунков.

Пещеру с древними наскальными рисунками цивилизации майя обнаружили археологи на полуострове Юкатан. Ее глубина составляет 12 м.