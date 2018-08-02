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четверг, 02 августа 2018 16:28

На глубине 12 метров обнаружили наскальные рисунки

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На глубине 12 метров обнаружили наскальные рисунки
Люди майя изобразили на стенах пещеры птиц и животных. Фото: TUT.by

Пещеру с древними наскальными рисунками цивилизации майя обнаружили археологи на полуострове Юкатан. Ее глубина составляет 12 м.

Стены пещеры покрыты многочисленными изображениями животных и птиц, сложными узорами, фигурами людей и отпечатками рук, пишет сайт "42.tut.by"

"Майя покрывали своими причудливыми рисунками в основном стены. С краской люди майя экспериментировали достаточно активно - им были знакомы техники получения большого числа цветов и оттенков", - говорит руководитель экспедиции археолог Серхио Гросжан Абимерхи.

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Юкатан был центром культуры майя с IV по X в.

Пещера, найденная группой Абимерхи, находится на востоке Юкатана. В рисунках, по словам археолога, огромное количество деталей. Для их комплексного изучения потребуется время.

После завоевания Южной Америки Мексикой растения, культивируемые майя разошлись по всему миру.

В 1530 году в Италии начали выращивать помидоры. Кукуруза появилась на африканском континенте в 1590. Папайю завезли в Азию в 1530 году, табак - в 1520.

Индейки появились в Англии в 1520 году. Также цивилизации майя мы обязаны такими культурами, как хлопок, ваниль, ананасы, фасоль, перец чили, какао, арахис и сладкий картофель.

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