Нашли меч, которому 3 тыс. лет

Хорошо сохранившийся меч бронзового века обнаружили недалеко от города Рихнова в северо-восточной Чехии. Ему около 3 тыс. лет. Рукоятка не сохранилось, но лезвие имеет декоративную гравировку и все еще заточенное острие.
Музейщики датировали артефакт 1,2 тыс. до н.э. Убеждены, что принадлежал представителям лужицкой аграрной культуры. Она проживала на территории Польши, Восточной Германии и Западной Чехии. Отмечается, что меч обнаружили в месте, где ранее не находили лужицких поселений и археологических остатков, пишет The History Blog.
Археолог из Музея Рихнова Мартина Бекова считает, что меч имел ритуальное значение, его похоронили как жертвоприношение какому-то божеству. Рядом нашли острие копья, но отмечают, что его не прятали вместе с мечом.
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