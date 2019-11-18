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понедельник, 18 ноября 2019 18:17

Нашли меч, которому 3 тыс. лет

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Хорошо сохранившийся меч бронзового века обнаружили недалеко от города Рихнова в северо-восточной Чехии. Ему около 3 тыс. лет. Рукоятка не сохранилось, но лезвие имеет декоративную гравировку и все еще заточенное острие.

Музейщики датировали артефакт 1,2 тыс. до н.э. Убеждены, что принадлежал представителям лужицкой аграрной культуры. Она проживала на территории Польши, Восточной Германии и Западной Чехии. Отмечается, что меч обнаружили в месте, где ранее не находили лужицких поселений и археологических остатков, пишет The History Blog.

Археолог из Музея Рихнова Мартина Бекова считает, что меч имел ритуальное значение, его похоронили как жертвоприношение какому-то божеству. Рядом нашли острие копья, но отмечают, что его не прятали вместе с мечом.

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Автор: thehistoryblog.com
  Неподалеку от чешского Рихнова нашли меч, которому около 3 тыс. лет
Неподалеку от чешского Рихнова нашли меч, которому около 3 тыс. лет
Автор: thehistoryblog.com
  Острие копья нашли рядом с мечом, но оно не имело к тому отношения
Острие копья нашли рядом с мечом, но оно не имело к тому отношения
На Мамай-Горе в Запорожской области археологи нашли неразграбленное скифское захоронение. Воина сопровождал короткий меч с золотыми украшениями - акинак.
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