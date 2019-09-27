Раскопали скифа с золотым мечом в руках

Фото: facebook.com/mamaigora

На Мамай-Горе в Запорожской области археологи нашли неразграбленное скифское захоронение. Воина сопровождал короткий меч с золотыми украшениями - акинак.

"На 32-й год исследований Мамай-гора сделала нам замечательный подарок! Вплоть до сегодняшнего дня все детали держались в большом секрете, проходили реставрационные работы, проводились экспертизы, и мы очень рады, что наконец настал тот день, когда мы можем поделиться нашей радостью со всей страной! ", - написали в Facebook сообществе Мамай-Гора.

Воину-всаднику было 18-20 лет. Кроме меча в захоронении лежали костяные псалии, застежки для конской узды и железный боевой топор. В районе шеи и головы нашли золотые серьги, бусы из стеклопасты и подвески из оленьих зубов.

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Рядом находилось разграбленное захоронение воина пожилого возраста. Предполагается, что юноша был оруженосцем великого вождя.

"Кроме уникального инвентаря, этот комплекс имеет и дополнительную научную ценность, так как углубляет время зарождения скифского могильника на Мамай-Горе до VI в. до н.э. Большинство памятников здесь принадлежит IV-III вв. до н.э.", - рассказали исследователи.

Археологи нашли захоронение монголов на Мамай-горе возле села Большая Знаменка Запорожской области. Уникальный исторический памятник состоит из похоронных комплексов разных эпох - от каменного века до средневековья.