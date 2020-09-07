Нашли маску, которая воспроизводит лицо бога

Археологи нашли терракотовую маску греческого бога Диониса в древнем городе Даскилейон на западе Турции.

Артефакту около 2,4 тыс. лет. Он сохранился в слоях городского акрополя - укрепленной части города. Ученые считают, что маску использовали в обрядовых целях, передает The History Blog.

Отмечается, что в дополнение к своим многочисленным обязанностям как бога вина, плодородия, театра и безумия, Дионис был покровителем маскарадов. По древней легенде, ношение такой маски считали способом почтить бога, который освобождал от тайных желаний и скрытых печалей.

Автор: Andalou Agency В Турции нашли маску Диониса, которой 2,4 тыс. лет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Откопали уникальную маску каменного века

Остатки древнего Даскилейона впервые обнаружили в 1952 году. Первые раскопки продолжались с 1954-1960 и возобновились в 1988-м. В этом году, кроме маски, на местном акрополе раскопали погреб, в котором пытаются найти остатки семян и органики. Так планируют установить пищевые привычки региона того времени.

В апреле 2020 года ученые обнаружили бараний череп внутри человеческой погребальной глиняной маски, которой 2,1 тыс. лет. Маску молодого человека нашли еще в 1968-м в Шестаковском кургане в Хакасии. Артефакты изготавливали представители тагарской сибирской культуры в последний период своего существования, но использовали для этого человеческие черепа.