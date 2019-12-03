Нашли крепость, которая упоминается в Библии

В Израиле нашли древнюю крепость. Фото: "Актуальные новости"

В Израиле археологи обнаружили крепость военачальник войска Ханаанского царя Иавина Сисара.

Она упоминается в библейской книге Судей, сообщают "Актуальные новости".

Военную базу нашли в местности Эль-Ахва на севере страны.

Историки давно изучают эту местность. В ней обнаружили руины древних зданий. Рядом с ними ученые нашли шпильку от колесницы.

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Найденные артефакты датируют ХIII-ХII веках до нашей эры.

В Омане археологи нашли гробницы древних рудокопов. На древнем кладбище обнаружили усыпальницы в виде домиков.