Нашли крепость, которая упоминается в Библии

В Израиле археологи обнаружили крепость военачальник войска Ханаанского царя Иавина Сисара.
Она упоминается в библейской книге Судей, сообщают "Актуальные новости".
Военную базу нашли в местности Эль-Ахва на севере страны.
Историки давно изучают эту местность. В ней обнаружили руины древних зданий. Рядом с ними ученые нашли шпильку от колесницы.
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Найденные артефакты датируют ХIII-ХII веках до нашей эры.
В Омане археологи нашли гробницы древних рудокопов. На древнем кладбище обнаружили усыпальницы в виде домиков.
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