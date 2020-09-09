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среда, 09 сентября 2020 18:09

Нашли корабль нацистов, потопленный британцами

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Нашли корабль нацистов, потопленный британцами
У берегов Норвегии нашли крейсер нацистов, затонувший в 1940 году Фото: statnett.no

В Северном море у берегов Норвегии обнаружили затонувший немецкий военный крейсер Karlsruhe. В 1940 году поблизости города Кристиансанн его сразила британская торпеда.

Судно идентифицировали на глубине около 490 м с помощью гидроакустических снимков. Оно лежит в 15 м от силового кабеля, соединяющего Норвегию и Данию, сообщает cbsnews.

Известно, что Karlsruhe спустили на воду в 1927 году. Во время немецкого вторжения в Норвегию возглавил атаку на порт Кристиансанн. Имел на вооружении 9 орудий, 3 тройные башни. Корабль называли наиболее грозным из всей группы атаки.

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Вскоре его сразила норвежская артиллерия, а затем торпеда британской подводной лодки. Экипаж Karlsruhe сумел спастись, а судно в конце-концов потопили сами немцы.

Оператор электросетей Statnett заявил, что никогда бы не проложил кабель в этом месте в 1977 году, если бы знал об обломках.

Недавно группа дайверов исследовала немецкую подводную лодку U-1021, затонувшую в 1945 году. Ее обнаружили в 2006-м на дне Кельтского моря недалеко от Ньюквея, на юго-западе Великобритании. Субмарина лежит на глубине 54 м. Известно, что имела длину 67 м и весила 850 т.

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