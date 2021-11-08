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понедельник, 08 ноября 2021 12:21

Нашли комнату древнеримских рабов
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При раскопках виллы I в. Чивита-Джулиана у Помпеев в Италии археологи нашли комнату для рабов
Фото: pompeiisites.org
В комнате была мебель, инструменты и инвентарь для конюшни
В комнате могла жить семья рабов, работавшая в конюшне

При раскопках виллы I в. Чивита-Джулиана возле Помпеев в Италии археологи нашли комнату для рабов.

В комнате была мебель, инструменты и инвентарь для конюшни, сообщает Археологический парк Помпей.

Обнаружили три кровати-конструктора. Их можно было подстраивать под рост человека. Две кровати были длиной 170 см, а третья -140 см. Она могла принадлежать ребенку или молодому подмастерью.

Под кроватями лежали личные вещи, керамическая посуда и ночные горшки. В углу стояли восемь амфор. В комнате обнаружили деревянный сундук с предметами из металла и ткани. На одной из кроватей лежал руль для телеги.

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В комнате могла жить семья рабов, работавшая в конюшне.

В древнеримском городе Помпеи археологи обнаружили большой саркофаг с полумумифицированными останками местного жителя. Находку назвали уникальной. Надписи на саркофаге свидетельствуют, что покойного мужчину звали Марк Венериус Секундио. К моменту смерти ему было более 60 лет. Раньше был рабом, впоследствии вольноотпущенным, а затем стал местным состоятельным жрецом.

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