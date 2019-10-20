Нашли кладбище с трубами, подведенными к могилам

Во Франции нашли древний некрополь. Фото: INRAP

В городе Нарбонна на юге Франции нашли римский некрополь возрастом 2100 лет.

В некрополе было около тысячи захоронений. Исследователи уже раскопали триста, сообщает сайт Национального института охранных археологических исследований.

Захоронение принадлежали плебеям, рабам и вольноотпущенникам. В некоторых могилах археологи обнаружили керамические трубы, которые выходили на поверхность. В них помещали приношения покойному. Наливали вино или другие напитки, а также бросали пищу.

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Большинство из похороненных кремировали. Во многих захоронениях находили остатки погребальных костров или обгоревшие кости. Вместе с покойным в захоронения клали стеклянные или керамические сосуды для вина и благовоний, лампы, фрукты, в том числе инжир и финики.

Хорватские археологи нашли римскую колесницу, похороненную вместе с парой лошадей. Ее обнаружили возле поселка Янковацкая Диброва на востоке Хорватии. Захоронению около 1700 лет.