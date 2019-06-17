Нашли клад богатой семьи

Фото: thehistoryblog.com

В центре французского Дижона обнаружили клад монет конца 15 века.

Археологи проводили раскопки у аббатства Сен-Бинин. Обнаружили 34 золотых и серебряных монет, похороненных в остатках каменного дома. Дом был построен в конце 15-го или начале 16-го века. Монеты хранились под полом у стены, сообщает thehistoryblog.com.

С 34 монет 10 золотых, 24 серебряных. Их поместили в небольшую бронзовую шкатулку. Коррозия объединила монеты в одну группу. Их разделили и очистили. Также нашли серебряный свадебный медальон с инициалами V и C.

Монеты происходили из государств Италии - Папского государства, Феррари, Милана и Венеции и Священной Римской империи. Древнейшая золотая монета из немецкого города Брабанта.

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Есть только одна французская монета, изданная королем Людовиком XI. Преобладают итальянские монеты, лучше всего представленные серебрянными тестонами, отчеканенными герцогами Сфорца в Милане.

Ученые говорят, что владельцы сокровищ были богаты, но не принадлежали к высшим рядам элиты.

Редкую древнеримскую монету нашли в Великобритании. На монете изображен император Ульпий Корнелий Лелиана.