Нашли каменную голову неизвестного божества

В Мексике, недалеко от города Мотуль, нашли крупный барельеф головы неизвестного представителя майя. На находку наткнулись еще в 2017 году, но закопали ее, чтобы уберечь от охотников за сокровищами.

В течение почти всего времени специалисты занимались реставрацией "маски" и ее очисткой. Благодаря этому удалось увидеть все узоры и сохраненные цвета, сообщает Live Science.

Вероятно, барельеф изображает лицо какого-то неизвестного божества или важного для майя того региона человека. Его датировали поздним доклассическим периодом - 300 гг. до н.э. - 250 г. н. э.

Подобные "маски" майя обычно размещали вокруг лестницы пирамидальных сооружений.

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Автор: INAH "Маску" раскопали в 2017 году и закапывали несколько раз с целью сохранения

В Национальном институте антропологии и истории Мексики рассказали о результатах многолетних раскопок ацтекского города Зультепек, названного также Текоаке. На языке ацтеков это означало "место, где они их съели". Такое название город получил неслучайно. В 1520 году его жители захватили в плен 120 испанцев, среди которых были женщины и дети, а также 350 их союзников - выходцев из Африки, Кубы и представителей коренных народов. Ацтеки кормили пленных в течение нескольких месяцев, но постепенно многих приносили в жертву, после чего поедали. Это имело трагические последствия.