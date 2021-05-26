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четверг, 27 мая 2021 01:13

Нашли инструменты для татуировок старше 3 тыс. лет

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Нашли инструменты для татуировок старше 3 тыс. лет
В США нашли древнейшие инструменты для татуировок. Фото: A. Deter-Wolf, T.M. Peres and S. Karacic

В США обнаружили инструменты для создания татуировок возрастом 3620 лет.

Их изготовили из заостренных костей лап индейки. Находку сделали в могиле в районе Фернвейл в штате Теннесси, сообщает Sciencenews.

Кости являются самыми старыми известными в мире инструментами для нанесения татуировок.

Археологи говорят, что повреждения на кончиках двух костей напоминают характерный износ, который ранее обнаруживали на экспериментальных инструментах для татуировки из костей оленя.

Ученые в ходе экспериментов нарисовали линии на свежих кусках свиной кожи. Тогда обнаружили сходство в царапинах на костях.

На древних инструментах также обнаружили микроскопический износ и остатки пигмента.

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В могиле также нашли морские ракушки. Они могли содержать краску.

У ручья Баттермилк-Крик в американском штате Техас археологи нашли 11 копий. Ими пользовались люди 13,5-15,5 тыс. лет назад. Находка доказывает, что первые люди прибыли в Америку раньше, чем исследователи предполагали.

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