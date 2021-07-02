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пятница, 02 июля 2021 16:01

Нашли гробницу царя, правившего 500 лет назад

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В грузинской области Кахетия обнаружили гробницу царя Кахетинского царства Левана из династии Багратиони. Правил государством с 1518-го до 1574 года.

На находку наткнулись во время раскопок в храме Архангела, что в средневековой крепости Греми. Она была скрыта в одном из углов храма под площадкой. На стене гробницы увидели изображение царя, а рядом с его останками нашли предметы XVI в., информирует museum.ge.

Автор: museum.ge
  Нашли гробницу царя Левана
Нашли гробницу царя Левана

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Историки рассказали, что на погребение царя в храме указывали разные источники, но точного места до сих пор не знали. Добавили, что во времена правления Левана государство процветало и не претерпело ни одного военного конфликта. За это царя прозвали Великим и Строителем.

Для окончательной идентификации костей их фрагменты и другие образцы исследуют в научно-исследовательских институтах Грузинского национального музея, а также в специализированных лабораториях за рубежом.

В конце 2020 года археологи нашли в Иордании тронный зал царя Ирода, который находился на берегу Мертвого моря в древней иудейской крепости Махерон.

Зал известен тем, что в нем танцевала принцесса Саломея.

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