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понедельник, 22 июля 2019 23:13

Нашли фундамент, сделанный из старинных надгробий
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В Запорожье нашли немецкие надгробия
Фото: Depo.ua
В Запорожье нашли немецкие надгробия
В Запорожье нашли немецкие надгробия
В Запорожье нашли немецкие надгробия

Возле уничтоженного меннонитского кладбища на Хортице в Запорожье нашли фундамент из надгробий.

Об этом в Facebook сообщил директор департамента культуры, туризма, национальностей и религий ЗОДА Владислав Морокко.

Фундамент обнаружили специалисты Национального заповедника "Хортица".

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Исследователи отправились на место раскопок, чтобы зафиксировать находку и взять ее под охрану государства.

Представители протестантской общины меннонитов переселялись из Германии в Украину в XIX в. Их пригласила власть Российской империи. Большевики проводили репрессии против менотитив. Многих уничтожили.

На Тернопольщине в городе Тернополь местные заметили на одной из улиц города старинные еврейские надгробия.

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