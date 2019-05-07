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вторник, 07 мая 2019 23:13

Нашли древнюю трубку с наркотиками

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Нашли древнюю трубку с наркотиками
В горах обнаружили древние наркотики. Фото: focus.ua

На западе Боливии в каменном укрытии на высоте 3900 метров ученые нашли мешок со следами пяти психотропных веществ и трубку.

Мешок был сшит из шкур трех лисиц. В нем обнаружили следы кокаина, бензоилекгонина, диметилтриптамин, гармина, буфотенина и псилоцина, сообщает IFL Science.

Наркотики добывали из растений.

"Мы давно знали, что психотропные вещества играли важную роль в духовной и религиозной деятельности сообществ в юго-центральных Андах, но мы не знали, что эти люди использовали так много различных соединений и, возможно, смешивали их", - сказал автор исследования Хосе Каприлес из Университета штата Пенсильвания.

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Кроме наркотиков в мешке нашли ожерелье из бирюзы, курительную трубку в форме человека, украшенную косичкой из человеческих волос и каменную ступку с фигурками двух людей, которую использовали для измельчения растений.

В Гватемале на месте древнего города Ольмуль группа исследователей обнаружила скелеты мужчины и женщины. Они были вождями индейского племени майя.

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