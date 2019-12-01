Нашли древнюю гробницу шахтеров

Фото: timesofoman.com

В Омане археологи нашли гробницы древних рудокопов.

На древнем кладбище обнаружили усыпальницы в виде домиков, передает Тімеѕ of Оman.

Исследователи раскопали 45 древних усыпальниц, которые хорошо сохранились. Некрополю более 3 тыс. лет, шахты в этой местности создавали до ранней исламской эпохи. Усыпальницы дадут исследователям информацию о людях, которые жили на этой территории в древности.

Археологи предполагают, что в 700 м от древнего кладбища располагался поселок шахтеров, которые добывали медь.

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Исследователи надеются найти орудия труда, предметы быта или украшения.

Археологи обнаружили древний неолитический храм с похоронной камерой в городе Сен-Мемми, Франция. На месте раскопа должны были строить торговый центр.