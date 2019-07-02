Нашли древний гроб с изображением шакалов

Мумии закопали в песок. Фото: PCMA

Десятки мумий обнаружили в некрополе у ​​поселка Саккара в Египте.

Возраст мумий оценивается в 2 тыс лет. Большинство похоронили прямо в песке, сообщает Science in Poland.

Некоторые мумии были похоронены в деревянных гробах. Исследователи отмечают, что все они плохо сохранились.

Один из гробов был украшен имитацией египетского письма, а также цветным ожерельем. Исследователи предполагают, что тот, кто нарисовал этот рисунок, не умел писать и пытался воспроизвести то, что он когда-то видел. В ногах мумии также были нарисованы два изображения бога потустороннего мира Анубиса в виде шакалов. Предполагают, что резную маску, которая закрывала лицо покойного, украли.

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Раскопки в Саккаре начал более 20 лет назад профессор Карол Мисливець. Всего специалисты Польского центра средиземноморской археологии обнаружили более 500 захоронений.

В интернете показали фото древнеегипетских мумий. Все они были представлены в Египетском музее в Каире.