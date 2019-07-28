Нашли древние талисманы, которые помогали забеременеть

Женские амулеты обнаружили в городе Рехоба, Израиль Фото: politeka.net

Археологи обнаружили магические египетские амулеты в ходе раскопок древнего израильского города Рехоба. Украшения является символом "культа плодородия".

На каменных амулетах изображена богиня Аштарта. Их использовали в домашней религиозной практике. Женщины верили, что они помогают при зачатии и оберегают ребенка при беременности, сообщает Politeka.

Ученые рассказывают, что Рехоб основали около 3,5 тыс. лет назад. Город процветал во времена правления египетских властей, которая контролировала большую его часть. Рядом с ним находился Бет-Шеан, там находился египетский военный гарнизон. Резные амулеты делали в период развития города.

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Кроме того, исследователи наткнулись и на другие амулеты. Например, один из них выполнен в традиционной для Древнего Египта технике - в виде жука скарабея с иероглифической надписью. На нем написано, что предмет произвели для умершего человека - Аменемхата - писаря "дома смотрителя запечатанных предметов" - склада.

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