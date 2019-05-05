Археологи нашли доказательства реальности библейского царя

На стелле нашли имя древнего царя. Фото: znaj.ua

На 3-тысячелетний базальтовой стелле обнаружили имя правителя Валака, который является ключевым персонажем библейской притчи в Книге Чисел.

Стелу царя Меша нашли 150 лет назад в руинах, где когда-то стоял библейский город Дибон, сообщает znaj.ua.

У потенциальных покупателей стелы из Пруссии, Франции и Англии произошел конфликт с местными жителями. Стелу разбили на куски, нагревая ее и обливая холодной водой. С тех пор археологи пытаются собрать обломки вместе, но некоторые части реликвии все еще не найдены.

Изучением надписей стелы занималась команда ученых из Тель-Авивского университета. Ранее считалось, что в последнем имеющейся строке говорится о "доме Давида" - династии иудейских правителей, восходящей ко второму царю народа Израиля. Теперь исследователи считают, что обнаружили три согласных, первое из которых - еврейская буква "бет", с которой начинается имя правителя Валака.

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Балак был царем древних евреев, который правил в южной части Моава. В Ветхом завете говорится, что царь много раз пытался проклясть и преследовать евреев.

Изучая текст ученые пришли к выводу, что Балак мог быть упомянут как соперник князьями царя Меша, от имени которого сделана надпись на потолке. Балак конкурировал с Мешем за превосходство над моавитами.

Археологи нашли в древних руинах синагоги V века мозаики с библейскими сюжетами.