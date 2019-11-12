Нашли древнейшую синагогу в стране

В Болгарии обнаружили древнюю синагогу. Фото: hrodna.life

В Болгарии обнаружили древнейшую в стране синагогу.

Здание обнаружил профессор Мирко Робово во время раскопок в городе Тырново. К настоящему времени в Болгарии еще никогда не находили древние синагоги, сообщает jewishnews.com.ua.

"Здание датируется 40-50-ми годами XIII в. Первоначально считалось, что это церковь, но исследования показали, что это синагога. Сооружение имеет 6 углов. Длина здания составляет 22 метра, ширина - 14,5 метров, а внутренняя площадь - 267 квадратных метров ", - рассказал профессор Робово.

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Город Тырново был очень богатым. Там нашли импортную посуду и ценные старинные монеты. Кроме болгарских монет, местные археологи обнаружили сербские, татарские и византийские монеты.

Археологи обнаружили древний город на вершине Андских гор в Перу. Он находится на 1,5 км. выше всемирно известной достопримечательности цивилизации инков Мачу-Пикчу и, вероятно, является древнее ее.