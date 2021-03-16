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вторник, 16 марта 2021 12:17

Нашли древнейшие золотые украшения на территории Европы

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На лигнитовой шахте венгерского села Бюккабрань в могильниках медно-каменного века археологи обнаружили десятки мелких золотых артефактов. Находкам около 6 тыс. лет.

Раскопки в Бюккабрани ведут с 2007 года. В ходе последних исследований раскопали 34 могилы, большинство из которых были достаточно скромными. Украшения удалось обнаружить в могилах 3 взрослых женщин. Предполагают, что они были частью их головных уборов или одежды, сообщает Hungarian insider.

Уникальность находок заключается в том, что возрастом они достигают первых проявлений европейского ювелирного искусства. Несмотря на то, что на 600-200 лет старшие золотые изделия ранее находили в энеолитических памятниках Болгарии, эти являются исключительными и искусно изготовленными.

Автор: Herman Otto Museum
  Золотые элементы могли украшать головные уборы женщин
Золотые элементы могли украшать головные уборы женщин

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Археологи рассказали, что их также заинтересовало захоронения одного мужчины. При нем не нашли золота, но древние люди положили в могилу треснувшее каменное лезвие, полированный каменный топор и цельную медную кирку весом 900 г. Предполагается, что последняя была скорее символом лидерства - скипетром, нежели инструментом. Ведь такое количество меди было слишком ценным, чтобы его портить.

Предметы изучат более тщательно и передадут в музей Германа Отто в Мишкольце.

В Управлении древностей Израиля впервые показали золотые артефакты, обнаруженные во время раскопок в городе Рамла. Им около 1 тыс. лет.

Раскопки продолжались с 2006 года. В Рамле специалистам удалось раскопать остатки многих домов и торговых лавок раннего исламского периода. Самые интересные предметы нашли именно в лавках, в частности во время раскопок одной обнаружили керамический кувшин, наполненный золотыми динариями VIII-XI в.

В лавке рядом археологи обнаружили клад ювелирных украшений - 3 золотых и 6 серебряных браслетов времен правления династии Фатимидов XI в. Все отличаются не только формой, но и техникой изготовления.

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