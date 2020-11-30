Нашли древнейшие в мире фальшивые деньги

Древние монеты пытались сделать похожими на серебряные. Фото: timesofisrael.com

В Израиле установили, что найденные монеты являются древнейшими фальшивыми деньгами.

Примитивные монеты южного Леванта датируют 1200 - 950 годами до нашей эры, сообщает The Times of Israel.

Они содержат серебро, большое количество меди и значительное количество других материалов. Их могли добавить специально, чтобы сделать похожими на серебро.

"Небольшой процент серебра в монетах смешивали с другими веществами, в том числе и с мышьяком, что делало их похожими на серебро. Это усиливает гипотезу о том, что по крайней мере в части периода это была преднамеренная подделка", - заявили исследователи из Хайфского университета и Еврейского университета в Иерусалиме.

Рассматривали фрагменты серебряных денег из 8-ми археологических находок в разных местах Израиля.

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"В дополнение к тому, что была преднамеренная попытка придать металлу цвет серебра, мы обнаружили, что в предыдущих находках 1150-1200 лет до нашей эры процент меди был выше, а количество мышьяка было очень похожим в каждом фрагменте. Это похоже на организованную деятельность и подкрепляет предположение, что это фальшивые серебряные монеты", - заявили исследователи.

Разрушение торговых путей из Турции, Греции, Ирана, Сардинии и Испании, вероятно, привели к недостатку серебра в Иудее.

"Вполне вероятно, что они использовали деньги, которые уже существовали в районе с предыдущих периодов, к которым они добавили медь", - отмечает издание.

В Иерусалиме, на Храмовой горе, 9-летний мальчик нашел золотую бусину, которой около 3 тыс. лет. Увидел ее, когда просеивал почву.