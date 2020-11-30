Нашли древнейшие в мире фальшивые деньги

 
Ексклюзивы
1/5
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 468
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
Просмотров: 243
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Просмотров: 243
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Просмотров: 1980
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
1 Просмотров: 801
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Просмотров: 819
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Просмотров: 2664
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
Просмотров: 738
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
Просмотров: 1809
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
1 Просмотров: 6903
Фото
Все фото
5
6
4
8
17
С электромобилями и большим пробегом - 125 лет назад в США состоялись первые гонки
С электромобилями и большим пробегом - 125 лет назад в США состоялись первые гонки
В центре города сорвали плитку, чтобы найти стены древней крепости
В центре города сорвали плитку, чтобы найти стены древней крепости
&quot;Сидела с младшим Иваном на руках. Склонилась над ним и умерла&quot; - свидетель голода
"Сидела с младшим Иваном на руках. Склонилась над ним и умерла" - свидетель голода
Представили Audi бизнес-класса
Представили Audi бизнес-класса
Верительные знаки князей и печати гетманов - открыли выставку, которая доказывает право украинцев на большой герб
Верительные знаки князей и печати гетманов - открыли выставку, которая доказывает право украинцев на большой герб
Видео
Все видео
Определили возраст лодки, которую вытащили из реки
Определили возраст лодки, которую вытащили из реки
Выпустили альбом, рассказывающий об изоляции человека
Выпустили альбом, рассказывающий об изоляции человека
Художницу нашли убитой в доме свекра
Художницу нашли убитой в доме свекра
Музыкант дал последний концерт в жизни
Музыкант дал последний концерт в жизни
87-я годовщина Голодомора: сегодня вспоминают жертв геноцида украинцев
87-я годовщина Голодомора: сегодня вспоминают жертв геноцида украинцев
Интервью
1/5
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 468
Седаны становятся экзотикой - эксперт рассказал, как меняются автомобильные вкусы украинцев
Седаны становятся экзотикой - эксперт рассказал, как меняются автомобильные вкусы украинцев
Просмотров: 1467
"Украинцы поняли, что компаний много, а жизнь - одна": как изменился рынок труда
"Украинцы поняли, что компаний много, а жизнь - одна": как изменился рынок труда
Просмотров: 1071
"Мы - звезды, которые взорвались и обросли мясом и кожей кожей шкірою ", - Александр Фразе-Фразенко
"Мы - звезды, которые взорвались и обросли мясом и кожей кожей шкірою ", - Александр Фразе-Фразенко
Просмотров: 180
Следовать мировым трендам, но с опозданием - эксперт рассказал, чем будет отличаться наш автомобильный рынок от стран ЕС через 10 лет
Следовать мировым трендам, но с опозданием - эксперт рассказал, чем будет отличаться наш автомобильный рынок от стран ЕС через 10 лет
Просмотров: 423
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
29 ноября 2020
1 Просмотров: 837
Підлаштувався
– Жизнь сложилась так, что пришлось перейти на русский, – говорить В'ячеслав. Два роки тому знайомий із невеликого села на ...
вторник, 01 декабря 2020 01:13

Нашли древнейшие в мире фальшивые деньги

  Комментировать
Нашли древнейшие в мире фальшивые деньги
Древние монеты пытались сделать похожими на серебряные. Фото: timesofisrael.com

В Израиле установили, что найденные монеты являются древнейшими фальшивыми деньгами.

Примитивные монеты южного Леванта датируют 1200 - 950 годами до нашей эры, сообщает The Times of Israel.

Они содержат серебро, большое количество меди и значительное количество других материалов. Их могли добавить специально, чтобы сделать похожими на серебро.

"Небольшой процент серебра в монетах смешивали с другими веществами, в том числе и с мышьяком, что делало их похожими на серебро. Это усиливает гипотезу о том, что по крайней мере в части периода это была преднамеренная подделка", - заявили исследователи из Хайфского университета и Еврейского университета в Иерусалиме.

Рассматривали фрагменты серебряных денег из 8-ми археологических находок в разных местах Израиля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Иерусалиме нашли драгоценную печать с изображением бога

"В дополнение к тому, что была преднамеренная попытка придать металлу цвет серебра, мы обнаружили, что в предыдущих находках 1150-1200 лет до нашей эры процент меди был выше, а количество мышьяка было очень похожим в каждом фрагменте. Это похоже на организованную деятельность и подкрепляет предположение, что это фальшивые серебряные монеты", - заявили исследователи.

Разрушение торговых путей из Турции, Греции, Ирана, Сардинии и Испании, вероятно, привели к недостатку серебра в Иудее.

"Вполне вероятно, что они использовали деньги, которые уже существовали в районе с предыдущих периодов, к которым они добавили медь", - отмечает издание.

В Иерусалиме, на Храмовой горе, 9-летний мальчик нашел золотую бусину, которой около 3 тыс. лет. Увидел ее, когда просеивал почву.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Нашли древнейшие в мире фальшивые деньги». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Врач рассказал, почему важно сбивать температуру 37ºС
Врач рассказал, почему важно сбивать температуру 37ºС Просмотров: 25911
Украинка рассказала, сколько можно заработать няней в Польше
Украинка рассказала, сколько можно заработать няней в Польше
 Просмотров: 12015
Отказ от президентства и переговоры с Лукашенком: Тихановская поделилась планами
Отказ от президентства и переговоры с Лукашенком: Тихановская поделилась планами Просмотров: 11277
&quot;На острове пришлось полюбить то, чего никогда не любила&quot; - о переезде на Шри-Ланку
"На острове пришлось полюбить то, чего никогда не любила" - о переезде на Шри-Ланку
6
 Просмотров: 9576
Гороскоп на 30 ноября - 6 декабря: какие неожиданности принесет первая неделя зимы
Гороскоп на 30 ноября - 6 декабря: какие неожиданности принесет первая неделя зимы
 Просмотров: 6165
История
В виртуальной реальности восстановили древний город
В виртуальной реальности восстановили древний город Просмотров: 18
Запрет книги о Медведчуке и Стусе: появились новые подробности дела
Запрет книги о Медведчуке и Стусе: появились новые подробности дела Просмотров: 702
Наравне с Сикстинской капеллой. В джунглях нашли тысячи древних наскальных рисунков
Наравне с Сикстинской капеллой. В джунглях нашли тысячи древних наскальных рисунков Просмотров: 441
Определили возраст лодки, которую вытащили из реки
Определили возраст лодки, которую вытащили из реки
 Просмотров: 423
Нашли гробницы, которые разрисованы проклятиями
Нашли гробницы, которые разрисованы проклятиями Просмотров: 198
Больше всего комментируют
12
В Украине самая высокая цена на электроэнергию в Европе – Еврокомиссия
5
Байден пригласил Тихановскую на встречу
5
"Долбодятлы, я научу вас любить страну" - Потап записал 5-минутное видео о сотрудничестве с кремлевским шоу-бизом
4
"Коней на переправе не меняют" - что в "Слуге народа" говорят об отставке министра Степанова
3
Гетманцев лоббирует монополизацию авторынка Украины - СМИ
Голосов: 182
Голосование Марадона - лучший футболист всех времён?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть