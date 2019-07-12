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пятница, 12 июля 2019 12:41

Нашли дорогу, которая вела к храму богини магии

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Автор: facebook.com/bilal.sogut
  Нашли древнюю дорогу к храму богини луны
Нашли древнюю дорогу к храму богини луны

Археологи обнаружили священную дорогу из древнего города Стратоникея, неподалеку от современного города Ятаган, Турция в храм древнего божества. Этому пути 3 тыс. лет. Его построили для ежегодной ходы поклонников к самому большому месту поклонения богини луны и магии - Гекаты.

"Священная дорога использовалась ежегодно для посещения жителями Стратоникея крупнейшего из когда-либо существовавших храмов Гекаты. В торжественном шествии участвовал хор, жрецы и молодая девушка с символическим ключом. Все они направлялись к месту поклонения, проходя через северные городские ворота". - сообщил руководитель раскопок преподаватель университета Памуккале Билал Согут, говорится на портале AA.com.

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Также археолог рассказал о большом количестве хорошо сохранившихся гробниц, которые находятся в храме богини магии и месяца. Так как он почитался даже мифическим племенем амазонок, то изучение захоронений может дать дополнительную информацию о матриархальном обществе и пролить свет на его взаимоотношения с населением древней Эллады.

Геката считалась защитным божеством, опекуном ворот и перекрестков. В других культах - богиней луны, властителькой призраков, чудовищ и колдовства. Часто изображалась с двойными факелами и тремя головами. Письменное описание такой статуэтки предоставил древнегреческий географ Павсаний в работе "Описание Греции". Указывал, что первую подобную вещь создал скульптор Алкамен в V в. до н.э

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