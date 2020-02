Нашли ценную книгу с гербами знатных родов и городов

Фото: The John Rylands Library

В Библиотеке имени Джона Райландса, входящей в состав Манчестерского университета, исследователь Бен Поуп в прошлом году нашел сборник с гербами, созданный в мастерской немецкого живописца Лукаса Кранаха Младшего (1515-1586).

Книга значилась под индексом German MS и оставалась неизученной. На обложке имеет надпись Deutsches Stammbuch - Немецкая родовая книга - и, вероятно, является копией с более раннего оригинала. Гербовик заказал у художника в 1565 году курфюрст Август Саксонский, который дал точные указания относительно внешнего вида книги. Все они были выполнены, пишет блог Библиотеки Джона Райландса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трезубец официально стал гербом

Гербовик сохраняет рисунки более 1,8 тыс. гербов. Посвященный императрице Бьянке Марии Сфорца, герб которой и открывает книгу. По словам исследователя это показывает более широкие отношения между женщинами и геральдикой в ​​позднем средневековье. Далее, по тогдашней традиции, следуют гербы правителей, затем идут гербы городов и церквей, а напоследок - знатных родов Священной Римской империи.

Со всем оцифрованым гербовиком можно ознакомиться по ссылке.

Показали гербы штатов США из книги The State Arms of the Union XIX в. Нарисовал их бостонский художник Генри Митчелл в 1876-м. Изображения имеют в своей основе символизм, связанный с тогдашними представлениями о конкретном штате и его роли в истории США.