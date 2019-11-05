Нашли 900 бутылок алкоголя, который везли русскому царю

Алкоголь нашли на дне Балтийского моря. Фото: YouTube

Более 900 бутылок редкого коньяка и ликера подняли шведские и исландские дайверы со дна Балтийского моря.

В 1917 году эта партия алкоголя направлялась из Франции в Российскую империю, передает "Апостроф".

Всего со дна подняли около 600 бутылок коньяка De Haartman & Co и 300 бутылок ликера Benedictine.

Груз перевозил шведский пароход русскому царю Николаю II. Он был затоплен немецкой подводной лодкой.

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Алкоголь нашли впервые на дне еще в 1999 году, однако долгое время дайверы не могли добраться до груза из-за опасности.

Члены дайвинг-клуба Sogne на юге Норвегии нашли место затопления корабля Juffrau Elisabeth. Он затонул в 1760 году.