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вторник, 09 октября 2018 13:12

Нашли 100-летний рисунок, где показано отношения Украины и России

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Нашли 100-летний рисунок, где показано отношения Украины и России
На рисунке изображен украинский балетмейстер Василий Авраменко. Фото: cossackland.org.ua

В архиве научного общества Т. Шевченко в США нашли рисунок 1923 года, который посвящен знаменитому балетмейстеру из Черкасской области, участнику Украинской революции Василию Авраменко.

Изображен казак в сине-желтой одежде. Он рубит саблей змея, цветом российского триколора. Подпись под рисунком: "Авраменко в роли Гонты отрубает голову гаду, что лезет в Украину", сообщает "Козацький край".

Мастер современной военно-исторической иллюстрации, художник Богдан Пиргач отметил, что на рисунке изображен Василий Авраменко, который родился 22 марта 1895 года в Стеблеве Корсунь-Шевченковского района Черкасской области. Умер 6 мая 1981 года в Нью-Йорке. Был балетмейстером, хореографом, актером, кинорежиссером и педагогом.

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Другие специалисты подтверждают: "Василий Авраменко находился в эмиграции в США с такой фамилией и был единственной знаменитостью, чье творчество можно было приравнять к беспощадному удару по врагу на культурно-просветительском фронте".

Израильский карикатурист Амсо Бидерман высмеял поставки новейшего российского оружия в Сирию.

На рисунке, опубликованном вчера изданием Haaretz, изображены российские военные, президент Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад. Они стоят у российской зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф". "Если мы предоставим С-400, они собьют все наши самолеты", - говорит один из военных. Путин и Асад нервно потеют.

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