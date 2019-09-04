Над Радой изменили государственный символ

Государственный флаг взвился над Верховной Радой 4 сентября 1991-го Фото: twitter.com

Украинский флаг впервые подняли над Верховной Радой 4 сентября 1991-го. Соответствующее постановление принято в этот же день. Впервые со здания сняли красно-синий флаг УССР.

Тогда под парламентом был большой митинг. Люди скандировали "Прапор на Раду!". Коммунисты решили саботировать действо, но передумали, услышав радикальные призывы к штурму здания.

Председатель Верховной Рады Леонид Кравчук выступил с речью, после которой депутаты проголосовали за установление флага на куполе, но государственным его признать отказалась.

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"В связи с провозглашением акта о независимости Украины, до принятия Конституции Украины и проведения всенародного референдума о новой государственной символике, поднять над зданием Верховной Рады исторический национальный сине-желтый флаг, символизирующий миролюбивое украинское государство в образе чистого неба и хлебного поля" , - говорилось в постановлении.

Документ подписал Леонид Кравчук. Государственным флаг признают только 28 января 1992-го.

Сине-желтый флаг взвился в Киеве возле горсовета 24 июля 1990-го. Для поднятия полотнища собрался многотысячный митинг. Сначала флаг торжественно освятил в Софийском соборе архимандрит Украинской автокефальной православной церкви Владимир Романюк. Некоторое время на общественном уровне столица отмечала этот день как День флага.