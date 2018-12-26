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среда, 26 декабря 2018 13:28

Начали выдавать новые паспорта

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Начали выдавать новые паспорта
В 1974 году паспорта разрешили выдавать колхозникам. Фото: mislpronzaya.livejournal.com

Выдачу паспортов сельским жителям в СССР начали 26 декабря 1974-го. До того люди не имели права на выезд за пределы колхоза. О поездках за границу даже смельчаки не думали.

Художники-мастера мировой славы Мария Примаченко и Екатерина Билокур не имели паспортов, потому что колхозникам их не выдавали.

Изменения произошли с появлением Постановление Совета министров СССР о выдаче паспортов нового образца сельским жителям. Тогда ввели паспорта 3 цветов: красный - зарубежный, хаки - общий, серый - для ранее судимых и представителей народов-предателей с записью "лишен права защиты родины" в графе "военнообязанный", пишет в Facebook Анна Черкасская.

В течение 1975-1980-х паспорта получили все граждане СССР.

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Внутренний и заграничный паспорта можно оформить онлайн за 10 мин. Пока услуга доступна только в Киеве, но скоро ею смогут воспользоваться и жители других городов.

"Дома все это сделать гораздо легче и удобнее, на все про все я потратила максимум 10 минут", - говорит киевлянка Виктория, которая уже воспользовалась услугой.

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Дата
26
декабря

Начали выдавать новые паспорта

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