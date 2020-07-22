Начали водить экскурсии к уникальной лодке, которой более 700 лет

В краеведческом музее в Маневичах Волынской обл. выставили на обозрение древнюю лодку.

Директор музея Петр Хомич сообщил, что заведение открылось после карантина. Также в здании провели ремонт, информирует volynua.com.

"Во время реконструкции Маневичского краеведческого музея из-за определенных ограничений и проведения строительных работ до сих пор мы не имели возможности представить уникальную находку "Маневичская лодка-моноксил" посетителям музея. Но также хочу отметить, что из-за недофинансирования (наши нерадивые властные институты, как местные, так и областные, не выделяют денег) мы продолжаем медленно терять артефакт из-за высыхания. Чаще стали появляться трещины", - отметил директор музея.

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Лодку вытесали из цельного бревна в 1223-1295 годах. Она имеет длину 12,2 м.





Уникальную лодку-долбленку нашли у села Староселье. Директор Маневичского краеведческого музея Петр Фомич рассказал об этом событии и свое видение будущего экспонирования лодки в "Музее одного экспоната" поселка. "Эту уникальную находку обнаружили, так как в этом году очень засушливое лето. Когда уровень воды в Стыре значительно упал, местные рыбаки почти на глубине 4 метров увидели, что в русле реки Стыр, а именно в урочище Острый угол, между селами Староселье и Копылье, на правом берегу выглядывал кусок, похожий на обычную колоду", - рассказывает Петр Хомич. При детальном осмотре было выявлено, что на прибрежной полосе на глубине примерно 4 м виднелись контуры лодки-долбленки длиной 12-13 м, толщина борта 7-8 см, глубина самой лодки - до метра.