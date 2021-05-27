Обсерватория в Николаеве обеспечивала потребности Черноморского флота. Фото: МГС

27 мая 1821 года в Николаеве начали строительство Обсерватории Черноморского флота.

Морская астрономическая служба должна была обеспечить флот мореходными картами, выверенными навигационными приборами и хронометрами.

Николаевский и Севастопольский военный губернатор, адмирал Алексей Грейг, в 1820 году обратился к морскому министру Российской империи Ивану де Траверсе с просьбой о выделении средств на строительство обсерватории и подбор кандидата на должность морского астронома Черноморского флота.

Император Александр I разрешил строительство в Николаеве обсерватории. Оно началось 27 мая 1821. Таким образом основали первую на юге России морскую астрономическую обсерваторию. На стройплощадке обнаружили остатки сооружений, которые сохранились со времен колонизации края греками. Строители использовали распыленный и рваный ракушечник и глину. Их привозили волами из ближайшего села Терновки. Грейг пристально следил за строительством обсерватории, часто наведывался на строительную площадку, корректировал план, вносил изменения во внешний вид.

По рекомендации астронома Дерптской обсерватории Вильгельма Струве заведение в Николаеве возглавил 19-летний Карл Кнорре. Он пробыл на посту директора обсерватории 50 лет.

С 1912 года морскую обсерваторию сделали Николаевским отделением Главной астрономической обсерватории. В 1935-м обсерваторию включили в сеть научных учреждений Академии наук СССР как Николаевское отделение ГАО.

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В 1992 году обсерватория стала самостоятельным научным учреждением Украины, а с 2002 года - Научно-исследовательским институтом "Николаевская астрономическая обсерватория".

Королевскую обсерваторию в Гринвиче основали 22 марта 1675-го. Гринвичский меридиан взяли за точку отсчета долготы и времени. Астроному присвоили звание королевского астронома. Обсерватория занималась вопросами навигации, определения времени, положение звезд на небе.