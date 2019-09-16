Начали строить один из самых известных парков в Украине

В парке "Софиевка" растет 400-летний дуб. По легенде под ним проводили собрание главари Колиивщины Максим Железняк и Иван Гонта Фото: wikipedia

Дендропарк "Софиевка" в Умани заложили 16 сентября 1796-го. Работы спланировали польский инженер Людвиг Метцелер инемецкий садовник Олива по заказу магната Станислава Потоцкого. Он подарил его жене Софии Витт-Потоцкой на день рождения.

Женщина была поражена парком "Аркадия" в Польше и намекнула, что желает иметь похожий.

Над парком работало более 800 крепостных. Закладывали в не лесистой местности, расчлененной рекой Каменкой и многочисленными балками и оврагами. Строители копали ставки, подземную реку. Переносили огромные глыбы для водопадов и искусственных скал в которых делали гроты.

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Садоводы высаживали деревья и экзотические растения, которые привозили из разных частей света. Итальянские и французские скульпторы делали мраморные статуи греческих богов и богинь, известных поэтов и ученых.

Затраты на строительство составили более 2 млн серебряных грошей, но стоили того. С момента открытия парк более 200 лет будет завораживать всех посетителей. Польский писатель Станислав Трембецкий посвятил ему поэму "Zofiоwka".

В 1832 году, после польского освободительного восстания, владения Потоцких вместе с парком конфисковали и передали Киевской государственной палате. В том же году император Николай I подарил "Софиевку" своей жене - Александре.

В сети опубликовали коллекцию фотографий знаменитого дендрологического парка "Софиевка" в 1904 году.