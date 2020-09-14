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понедельник, 14 сентября 2020 13:40

Начали реставрацию одного из старейших сооружений Киева

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Начали реставрацию одного из старейших сооружений Киева
Начали реставрацию 4-й башни Киевской крепости. Фото: facebook.com/diana.popova.104

В Киевской крепости начали работы по реставрации 4-й башни. Когда-то служила казармой для нескольких армейских рот, а в конце XIX в. в ней содержали арестантов.

"Вспомните современный вид башни и сразу же начните забывать, ведь мы начали масштабные реставрационные работы на этой сверхважной достопримечательности", - пишет в Facebook директор департамента культуры КГА Диана Попова.

Внутри планируют организовать музейный комплекс.

Приблизительная продолжительность реставрационных работ до окончания пока не известна.

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В июне 2018 года сообщали, что власти Киева планируют отреставрировать Киевскую крепость в Печерском районе столицы.

"Реставрация предусматривает создание нового общественного пространства с продолжением парковой зоны на бастион и к церкви, обеспечение водоотвода и дренажа, обустройство освещения территории и приспособление ее для людей с инвалидностью. Мы должны соединить церковь, бастион и парк", - говорилось в сообщении КГА.

Также проектом было предусмотрено обустройство нового гранитного мощения и создания трехуровневой панорамной скамьи на смотровой площадке.

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