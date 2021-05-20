Измаил Срезневский выпустил "Украинский альманах" 1831-го. Мемориальная доска Срезневскому в Харькове на стене Центральной библиотеки. Фото: Ana Karimova

В Харькове 21 мая 1831-го начали издавать "Украинский альманах".

Измаил Срезневский и Иван Росковшенко вместе с братьями Федором и Орестом Елецкими, поэтом Афанасием Шпигоцким называли себя кружковцами. Литературный кружок носил имя Срезневского. Члены кружка с энтузиазмом собирали материалы, касающиеся Украины. Публиковали образцы украинского народного творчества, стихи и баллады. Частично эти материалы были использованы в сборниках Срезневского "Запорожская старина".

"Украинский альманах" не имел конкретной программы. На три четверти состоял из российских произведений, и только на одну четверть - из украинских. Здесь было 11 народных песен и несколько стихотворений. В альманахе опубликовали часть поэмы Александра Пушкина "Полтава", которую перевел Афанасий Шпигоцкий. Это был первый перевод произведений Пушкина на украинском языке.

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На страницах сборника публиковался Евгений Гребенка со стихотворением на русском языке "Рогдаев пир". "Украинский альманах" содержал произведения Ивана Росковшенко и Филиппа Морачевского, переводы Адама Мицкевича и других.

Печатались преимущественно поэтические произведения в романтическом духе. Среди статей научного и литературно-критического характера: "О изящно в природе", "Несколько замечаний о критике" и "Мысли и замечания".

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