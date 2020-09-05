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суббота, 05 сентября 2020 09:45

Началась формальная амнистия крымских татар

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5 сентября 1967 года в официальном издании "Ведомости Верховного Совета СССР" и местных СМИ был опубликован указ президиума Верховного Совета (ПВС) СССР №493 "О гражданах татарской национальности, проживавших в Крыму". Он формально начал процесс амнистии крымских татар, которых в 1944 году советская власть тотально обвинила в пособничестве немецко-фашистским оккупантам и депортировали из Крымского полуострова.

Этому предшествовала высокая активность национального движения крымских татар – митинги, встречи с руководством страны, судебные процессы над активистами. К тому же, приближалась важная для СССР дата – 50-летия Октябрьской революции (7 ноября), и партийная номенклатура хотела избежать серьезных политических эксцессов.

Формально указ менял официальную политику Союза по отношению к депортированным в 1944 году с Крымского полуострова крымским татарам.

В документе руководство СССР с одной стороны признавало, что "факты активного сотрудничества во время оккупации определенной части проживающих в Крыму татар с немецкими захватчиками были необоснованно отнесены ко всему татарскому населению Крыма".

С другой стороны, в указе содержалось утверждение, что "граждане татарской национальности, проживавшие в Крыму"..., укоренились на территории Узбекской и других союзных республик", то есть на территориях, куда они были депортированы в 1944 году после освобождения Крыма от фашистов.

Автор: ru.krymr.com
  Опубликованный указ от 1967 года, который формально начал амнистию крымских татар, несправедливо обвиняемых в пособничестве фашистам во время оккупации Крыма
Опубликованный указ от 1967 года, который формально начал амнистию крымских татар, несправедливо обвиняемых в пособничестве фашистам во время оккупации Крыма

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В постановлении президиума Верховного Совета СССР №494, вышедшем непосредственно за указом, уточнялось, что "граждане татарской национальности и члены их семей пользуются правом, как и все граждане СССР, проживать на всей территории в соответствии с действующим законодательством о трудоустройстве и паспортном режиме".

После выхода указа крымских татар – членов КПСС на партийных собраниях предупредили, что указ – это окончательное решение, и к тем, кто будет продолжать бороться за возвращение в Крым, будут применены репрессии как к националистам. Как выяснилось, в паспортных правилах содержалось разъяснение, что крымским татарам запрещено селиться в Крыму.

Тем не менее крымские татары поначалу восприняли указ как разрешение вернуться на родину. Однако, когда первые репатрианты попытались вернуться на историческую родину, их не только не прописывали, но и как 23 года назад, силой выдворяли за пределы полуострова.

Активисты национального крымскотатарского движения не оставили попыток изменить положение вещей. Сразу после выход указа, в сентябре 1967 года, они выразили свое отношение к указу в обращении к ЦК КПСС и президиуму Верховного Совета СССР под названием "Очередной шаг в направлении ликвидации крымскотатарского народа как нации". В нем, в частности, уточнялось, что положения указа 1967 года не отвергают доводов Закона об упразднении Крымской АССР 1946 года, а пытаются приспособить их к нынешнему дню.

"Указ 1967 года – не реабилитация, не политическая реабилитация и даже не амнистия. Это... закон 1946 года, прилаженный, приспособленный к условиям сегодняшнего дня", – говорилось в обращении.

Таким образом, выход в Советском Союзе указа "О гражданах татарской национальности, проживавших в Крыму" не менял политическую установку "Крым без крымских татар", а всего лишь был попыткой завуалировать существующее положение вещей.

18 мая отмечают День борьбы за права крымскотатарского народа. В этот день 1944 года начали депортацию крымских татар. Она продолжалась до начала июня.

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Дата
05
сентября

Началась формальная амнистия крымских татар

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