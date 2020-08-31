На затонувшем корабле нашли подарок, который вез претендент на шведский трон

Король Дании вез большого атлантического осетра шведской знати на корабле Gribshunden Иллюстрация: youtube.com

Ученые, которые исследовали затонувший в Балтийском море корабль датского короля Иоганна узнали, какой подарок монарх вез шведскому двору. Тогда хотел стать правителем соседней страны.

Летом 1495 он отправился на корабле Gribshunden из Копенгагена в шведский город Кальмар. Вез с собой множество ценных вещей, чтобы продемонстрировать богатство и величие. К столу знати хотел предложить атлантического осетра длиной 2 м. Хорошо сохранившиеся остатки рыбы нашли в большой бочке, а вид идентифицировали благодаря ДНК-анализу, сообщает Science Daily.

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Судно остановилось неподалеку шведского городка Роннебю, куда король отплыл на небольшой лодке. Ночью на борту флагмана возник пожар. Gribshunden затонул вместе с экипажем, за чем в отчаянии наблюдал датский король. В конце концов он добрался в Кальмар, где должен был встретиться с регентом Швеции Стэном Стурве Старшим. Тот не появлялся в течение нескольких недель и Юган вернулся в Данию без шведской короны. Получить ее смог в 1497 году.

"Осетр в кладовке короля был инструментом пропаганды, как и весь корабль. Все на этом судне выполняло политическую функцию. Это делает открытие особенно интересным", - говорит археолог Брендан Фоули.

В сентябре 2019 года археологи нашли личные вещи короля Дании Иоганна (1455-1513) на борту затонувшего в 1495 году флагманского военного корабля Gribshunden. Он сгорел в Балтийском море и считается одним из наиболее сохранившихся кораблей конца XV ​​в. - эпохи Христофора Колумба и Васко да Гамы.