На затонувшем корабле нашли подарок, который вез претендент на шведский трон

 
Ексклюзивы
1/5
На рынке новостроек - кризис: эксперт назвал причину
На рынке новостроек - кризис: эксперт назвал причину
Просмотров: 603
"Моего 16-летнего сына убилиа любовь к Украине "- мать убитого Степана Чубенко
"Моего 16-летнего сына убилиа любовь к Украине "- мать убитого Степана Чубенко
Просмотров: 2862
Сашу перебило пополам пулеметной очередью - Наталья Дубчак о погибшем сыне
Сашу перебило пополам пулеметной очередью - Наталья Дубчак о погибшем сыне
Просмотров: 6813
Донбасс будет выжженной землей еще многие десятилетия - Игорь Козловский
Донбасс будет выжженной землей еще многие десятилетия - Игорь Козловский
Просмотров: 1539
Ребята из "Айдара" переломали ее одной фразой - волонтер о погибшей Яне Червоной
Ребята из "Айдара" переломали ее одной фразой - волонтер о погибшей Яне Червоной
Просмотров: 11079
Атмосфера страха в Донецке была несравненно больше, чем в других городах - Александра Иванюк
Атмосфера страха в Донецке была несравненно больше, чем в других городах - Александра Иванюк
Просмотров: 1557
Нас воспитали на мифологии нереальных советских идолов - киборг Александр Терещенко
Нас воспитали на мифологии нереальных советских идолов - киборг Александр Терещенко
Просмотров: 900
"Сидеть и ждать" - журналистка объяснила, как советы навредили украинцам
"Сидеть и ждать" - журналистка объяснила, как советы навредили украинцам
Просмотров: 567
Искусственный интеллект в будущем будет обладать совестью и моралью - философ
Искусственный интеллект в будущем будет обладать совестью и моралью - философ
1 Просмотров: 306
Ипотека: почему украинцы могут потерять купленное в кредит жилье
Ипотека: почему украинцы могут потерять купленное в кредит жилье
Просмотров: 855
Фото
Все фото
1
3
5
9
15
Показали стеклянные браслеты из Киевской Руси
Показали стеклянные браслеты из Киевской Руси
С 13 лет чувствовал, что времени осталось немного - самому молодому герою Небесной сотни было 17
С 13 лет чувствовал, что времени осталось немного - самому молодому герою Небесной сотни было 17
Находка века - обнаружили клад сребреников киевских князей с трезубцем
Находка века - обнаружили клад сребреников киевских князей с трезубцем
Как в украинском селе разводили верблюдов 110 лет назад - подборка фото
Как в украинском селе разводили верблюдов 110 лет назад - подборка фото
Показали архивные фото дворца, где гостили Шевченко и Гоголь
Показали архивные фото дворца, где гостили Шевченко и Гоголь
Видео
Все видео
Россияне расстреляли украинскую военную колонну под Иловайском
Россияне расстреляли украинскую военную колонну под Иловайском
Не готовы, не умеем, незрелые - общественность выступает против большого Государственного герба
Не готовы, не умеем, незрелые - общественность выступает против большого Государственного герба
Держал черепаху, морских свинок, лягушек и кроликов - 10 интересных фактов об Иване Франко
Держал черепаху, морских свинок, лягушек и кроликов - 10 интересных фактов об Иване Франко
Мифы и история - назвали 11 фактов о флаге Украины
Мифы и история - назвали 11 фактов о флаге Украины
Правительство УНР передало полномочия президенту Украины
Правительство УНР передало полномочия президенту Украины
Интервью
1/5
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Просмотров: 2133
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 585
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 864
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Просмотров: 5760
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Просмотров: 3357
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
30 августа 2020
Просмотров: 558
Перестали боятися
– Ти ж із Волині. Мають бути родичі в Білорусі, – каже колега Дмитро, коли в сусідній державі спалахують протести. Рідні там не маю, ...
понедельник, 31 августа 2020 17:46

На затонувшем корабле нашли подарок, который вез претендент на шведский трон

  Комментировать
На затонувшем корабле нашли подарок, который вез претендент на шведский трон
Король Дании вез большого атлантического осетра шведской знати на корабле Gribshunden Иллюстрация: youtube.com

Ученые, которые исследовали затонувший в Балтийском море корабль датского короля Иоганна узнали, какой подарок монарх вез шведскому двору. Тогда хотел стать правителем соседней страны.

Летом 1495 он отправился на корабле Gribshunden из Копенгагена в шведский город Кальмар. Вез с собой множество ценных вещей, чтобы продемонстрировать богатство и величие. К столу знати хотел предложить атлантического осетра длиной 2 м. Хорошо сохранившиеся остатки рыбы нашли в большой бочке, а вид идентифицировали благодаря ДНК-анализу, сообщает Science Daily.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На дне моря нашли торговый корабль, затонувший 400 лет назад

Судно остановилось неподалеку шведского городка Роннебю, куда король отплыл на небольшой лодке. Ночью на борту флагмана возник пожар. Gribshunden затонул вместе с экипажем, за чем в отчаянии наблюдал датский король. В конце концов он добрался в Кальмар, где должен был встретиться с регентом Швеции Стэном Стурве Старшим. Тот не появлялся в течение нескольких недель и Юган вернулся в Данию без шведской короны. Получить ее смог в 1497 году.

"Осетр в кладовке короля был инструментом пропаганды, как и весь корабль. Все на этом судне выполняло политическую функцию. Это делает открытие особенно интересным", - говорит археолог Брендан Фоули.

В сентябре 2019 года археологи нашли личные вещи короля Дании Иоганна (1455-1513) на борту затонувшего в 1495 году флагманского военного корабля Gribshunden. Он сгорел в Балтийском море и считается одним из наиболее сохранившихся кораблей конца XV ​​в. - эпохи Христофора Колумба и Васко да Гамы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На затонувшем корабле нашли подарок, который вез претендент на шведский трон». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
августа

В украинские села начали заселять иностранцев

5 сел объявили зоной экологического бедствия

Украина запустила первый научно-исследовательский спутник

Сухогруз врезался в пассажирский корабль

В Киеве отрыли институт

Самое читаемое
Обнаженная француженка загорала у бассейна
Обнаженная француженка загорала у бассейна
5
 Просмотров: 18235
Смотришь и забываешь дышать - реакция соцсетей на фильм &quot;Тенет&quot; Нолана
Смотришь и забываешь дышать - реакция соцсетей на фильм "Тенет" Нолана
 Просмотров: 11817
Сашу перебило пополам пулеметной очередью - Наталья Дубчак о погибшем сыне
Сашу перебило пополам пулеметной очередью - Наталья Дубчак о погибшем сыне
 Просмотров: 6813
&quot;У меня испортилось настроение&quot;: пастух рассказал, как насиловал 12-летнего парня
"У меня испортилось настроение": пастух рассказал, как насиловал 12-летнего парня 1 Просмотров: 6741
Под Верховной Радой взорвалась граната: 4 погибших
Под Верховной Радой взорвалась граната: 4 погибших
6
 Просмотров: 4905
История
Ангелы, корабли и рыба - обнаружили чашу с древними христианскими символами
Ангелы, корабли и рыба - обнаружили чашу с древними христианскими символами Просмотров: 153
Открыли музей, посвященный митрополиту Шептицкому
Открыли музей, посвященный митрополиту Шептицкому Просмотров: 63
В Ирландии нашли серебряные монеты Киевской Руси
В Ирландии нашли серебряные монеты Киевской Руси Просмотров: 792
Украинского гетмана признали святым
Украинского гетмана признали святым Просмотров: 396
На древнем мече нашли украинскую надпись
На древнем мече нашли украинскую надпись Просмотров: 2898
Больше всего комментируют
12
Мир должен бороться с Путиным, как с Гитлером, иначе будет катастрофа
2
Зеленский применяет админресурс - "Опора"
1
Зарплата врача после интернатуры должна начинаться с 20 тыс грн - Степанов
1
"ЕС" требует устранения Фокина с ТКГ через сдачу интересов Украины
1
В Минске проходит Марш мира и независимости: фото и видео
Голосов: 4012
Голосование Чем закончатся выборы в Беларуси?
  • Лукашенко удержит власть, подавит протесты
  • В Беларуси будет революция, "майдан" и новый президент
  • "Бацька" склонят к компромиссу. Будут повторные выборы
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua