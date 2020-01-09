На территории школы раскопали кладбище богатых людей

Археологи раскопали древнеримское кладбище на месте строительства новой школы в городке Сомертон, Великобритания. Остатки 50-ти человек датируют между 43-410 годами н.э.

Предметы в захоронениях свидетельствуют о богатстве и высоком статусе покойников, сообщает The History Blog.

Прямоугольные могилы укладывали камнями и накрывали каменными плитами. Это было дорогостоящим и редким типом захоронения в римской Британии. Рядом со скелетами нашли керамику, ювелирные изделия, артефакты из костей, вероятно, рукоятки кинжалов. В середине одного из горшков нашли куриную кость - остатки погребального подношения. Маленькие гвозди, которые остались у ног, свидетельствовали о наличии обуви. Положение головы одной женщины указывало, что под ее голову подкладывали подушку.

Исследователи убеждены, что все люди жили и работали на соседней римской вилле. Недавно нашли ее наружную пристройку.

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Автор: Wessex Archeology На древнеримском кладбище в графстве Сомерсет обнаружили 50 скелетов и сопровождающие их вещи

Автор: Wessex Archeology На древнеримском кладбище в графстве Сомерсет обнаружили 50 скелетов и сопровождающие их вещи

Автор: Wessex Archeology На древнеримском кладбище в графстве Сомерсет обнаружили 50 скелетов и сопровождающие их вещи

Археологи обнаружили древний неолитический храм с похоронной камерой в городе Сен-Мемми, Франция. На месте раскопок должны были строить торговый центр. Храму-гипогею около 5,5 тыс. лет. Содержит остатки по меньшей мере 50 человек и сопровождающие их вещи. К погребению клали бусины, клыки животных, а также различные детали из кремния.