На строительстве завода нашли древнее поселение

В Румынии нашли древние поселения. Фото: gherlainfo.ro

В Румынии около города Клуж-Напока при строительстве завода нашли сразу два древних поселения.

Раскопали неолитическое и кельтское поселение возрастом 6 тыс. И 2,2 тыс. Лет. Они были построены друг на друге. Лучше всего сохранились старинные постройки и общие захоронения, сообщает Gherlainfo.

От неолитического поселения нашли следы укреплений. Археолог из Национального музея истории Трансильвании Пауль Пупеза сообщил, что дома были укреплены деревянными стенами. Самые богатые люди жили в лучших укрепленных районах.

Захоронения обустроили около 6 тыс. лет назад. Они содержали керамические сосуды, установленные в головах и в ногах погребенных. В посуду могли класть подношения для мертвых.

Кельты сжигали тела умерших и хоронили их прах в урнах. Исследователи обнаружили большое количество керамики двух эпох, наложенную друг на друга.

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Археологи обнаружили яму для хранения продуктов. Впоследствии ее превратили в свалку бытовых отходов.

Артефакты доставят в музей для изучения.

Болгарские археологи нашли пушечные ядра. Использовала армия князя Влада III Дракулы. Снаряды обнаружили во время раскопок крепости Калета в районе города Свиштов на берегу Дуная.