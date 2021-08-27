На строительстве завода нашли древнее поселение

 
Ексклюзивы
1/5
"Восемь месяцев не чувствую запахи" - что думают украинцы о новом локдауне
"Восемь месяцев не чувствую запахи" - что думают украинцы о новом локдауне
Просмотров: 396
Россия стремится выставить украинцев антисемитами, не дающими построить мемориал - Зисельс
Россия стремится выставить украинцев антисемитами, не дающими построить мемориал - Зисельс
2 Просмотров: 225
Урок Кучмы для Зеленского: где искать дополнительные рынки сбыта для украинских товаров
Урок Кучмы для Зеленского: где искать дополнительные рынки сбыта для украинских товаров
Просмотров: 495
"Путин - идиот. Навязывает, что Украина - это Русь" - Грицак
"Путин - идиот. Навязывает, что Украина - это Русь" - Грицак
Просмотров: 1035
Весь июль украинцы ели импортные арбузы – эксперт
Весь июль украинцы ели импортные арбузы – эксперт
Просмотров: 864
Политолог издал книгу с Зеленским и Брежневым на обложке
Политолог издал книгу с Зеленским и Брежневым на обложке
Просмотров: 576
"Зеленский стал жестким" - писатель о речи на День Независимости
"Зеленский стал жестким" - писатель о речи на День Независимости
Просмотров: 990
19-летний Леонид Ткачук прошел три войны. Перезахоронили погибшего в Грузии УНСОвца
19-летний Леонид Ткачук прошел три войны. Перезахоронили погибшего в Грузии УНСОвца
Просмотров: 1800
Сопротивление России больше всего объединяет украинцев: опрос Gazeta.ua
Сопротивление России больше всего объединяет украинцев: опрос Gazeta.ua
Просмотров: 549
Е-добавки в продуктах вызывают смертельную болезнь - диетолог
Е-добавки в продуктах вызывают смертельную болезнь - диетолог
Просмотров: 459
Фото
Все фото
13
17
5
4
12
Как выглядели жители Карпат 130 лет назад - малоизвестные фото
Как выглядели жители Карпат 130 лет назад - малоизвестные фото
Величественные дворцы и бедные люди - какой увидел турист столицу Кореи в начале ХХ в.
Величественные дворцы и бедные люди - какой увидел турист столицу Кореи в начале ХХ в.
Украина стала независимой
Украина стала независимой
Музею подарили уникальный древний топор с трезубцем
Музею подарили уникальный древний топор с трезубцем
В Москве мятежники попытались захватить власть
В Москве мятежники попытались захватить власть
Видео
Все видео
На строительстве завода нашли древнее поселение
На строительстве завода нашли древнее поселение
Нашли печать князя с изображением святых
Нашли печать князя с изображением святых
Сегодня в Украине отмечают День государственного флага
Сегодня в Украине отмечают День государственного флага
В кургане нашли останки мужчины в положении всадника
В кургане нашли останки мужчины в положении всадника
В столице снесли историческую усадьбу
В столице снесли историческую усадьбу
Интервью
1/5
Зеленский не может подняться над личными комплексами - Гарань
Зеленский не может подняться над личными комплексами - Гарань
1 Просмотров: 540
"Зеленский сорвал якорь, и мы плывем. Но никто не умеет грести" - Оксана Сыроед
"Зеленский сорвал якорь, и мы плывем. Но никто не умеет грести" - Оксана Сыроед
1 Просмотров: 1350
Кремль должен избавиться от иллюзий и готовиться вернуть Крым - Сенченко
Кремль должен избавиться от иллюзий и готовиться вернуть Крым - Сенченко
Просмотров: 1107
Не надо равняться на Польшу. За образец нужно брать большую бедную постколониальную Болгарию — Иосиф Зисельс
Не надо равняться на Польшу. За образец нужно брать большую бедную постколониальную Болгарию — Иосиф Зисельс
Просмотров: 1620
Ранее украинцы хотели стабильности. Теперь требуют изменений - социолог
Ранее украинцы хотели стабильности. Теперь требуют изменений - социолог
Просмотров: 261
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
27 августа 2021
Просмотров: 180
Про цей День
Я ніколи не любив свят. І цього теж не люблю. Ну, як свято. Іноді його називають просто Днем. Так от, цей День через обов'язковість, масовість і ...
суббота, 28 августа 2021 01:13

На строительстве завода нашли древнее поселение

  Комментировать
На строительстве завода нашли древнее поселение
В Румынии нашли древние поселения. Фото: gherlainfo.ro

В Румынии около города Клуж-Напока при строительстве завода нашли сразу два древних поселения.

Раскопали неолитическое и кельтское поселение возрастом 6 тыс. И 2,2 тыс. Лет. Они были построены друг на друге. Лучше всего сохранились старинные постройки и общие захоронения, сообщает Gherlainfo.

От неолитического поселения нашли следы укреплений. Археолог из Национального музея истории Трансильвании Пауль Пупеза сообщил, что дома были укреплены деревянными стенами. Самые богатые люди жили в лучших укрепленных районах.

Захоронения обустроили около 6 тыс. лет назад. Они содержали керамические сосуды, установленные в головах и в ногах погребенных. В посуду могли класть подношения для мертвых.

Кельты сжигали тела умерших и хоронили их прах в урнах. Исследователи обнаружили большое количество керамики двух эпох, наложенную друг на друга.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ученые начали исследование тюрьмы Влада Дракулы

Археологи обнаружили яму для хранения продуктов. Впоследствии ее превратили в свалку бытовых отходов.

Артефакты доставят в музей для изучения.

Болгарские археологи нашли пушечные ядра. Использовала армия князя Влада III Дракулы. Снаряды обнаружили во время раскопок крепости Калета в районе города Свиштов на берегу Дуная.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На строительстве завода нашли древнее поселение». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Мать первенца Вакарчука: что о ней известно
Мать первенца Вакарчука: что о ней известно
8
 Просмотров: 19683
Как выглядели жители Карпат 130 лет назад - малоизвестные фото
Как выглядели жители Карпат 130 лет назад - малоизвестные фото
13
 Просмотров: 7749
Гороскоп на 26 августа: в чью жизнь вернутся богатство и успех
Гороскоп на 26 августа: в чью жизнь вернутся богатство и успех
 Просмотров: 4806
Дерзкое позирование топлес от Dj Nana и Кендал Дженнер голышом - чем щеголяют звезды в сети
Дерзкое позирование топлес от Dj Nana и Кендал Дженнер голышом - чем щеголяют звезды в сети
10
 Просмотров: 3015
Гороскоп на 27 августа: назвали три знака, которым нельзя худеть
Гороскоп на 27 августа: назвали три знака, которым нельзя худеть
 Просмотров: 2646
История
Строительный кран разрушил старый мост
Строительный кран разрушил старый мост Просмотров: 279
"Путин - идиот. Навязывает, что Украина - это Русь" - Грицак
"Путин - идиот. Навязывает, что Украина - это Русь" - Грицак
 Просмотров: 1035
В плитах известняка нашли скелет древнего существа
В плитах известняка нашли скелет древнего существа Просмотров: 297
Воскресенье сделали рабочим днем
Воскресенье сделали рабочим днем
 Просмотров: 900
Пивовар начал издавать книгу рекордов
Пивовар начал издавать книгу рекордов
 Просмотров: 126
Больше всего комментируют
10
На Банковой готовятся к силовому разгону массовых акций - эксперт
9
Зеленский назвал три свои главные достижения на посту президента
4
Состоялся самый большой парад ко Дню Независимости
2
Россия стремится выставить украинцев антисемитами, не дающими построить мемориал - Зисельс
1
Во флаконах с Covid-вакциной нашли посторонние примеси
Голосов: 314
Голосование Сколько очков наберёт футбольная сборная Украины в матчах против Казахстана и Франции?
  • 1) шесть
  • 2) четыре
  • 3) три
  • 4) два
  • 5) одно
  • 6) ноль
Просмотреть