На строительстве в столице нашли скелеты взрослых и ребенка

В Болгарии нашли древние захоронения. Фото: sofiaglobe.com

В столице Болгарии Софии нашли захоронение времен неолита.

Раскопки проводили перед строительством нового жилья. Обнаружили скелеты трех взрослых и одного ребенка в возрасте 8 тыс. лет, пишет The Sofia Globe.

Раскопки в районе Слатина продолжаются более 30 лет. В древности там жили фермеры и скотоводы. Само поселение существовало около 500 лет.

О ритуалах неолита известно очень мало. Исследователи из Национального археологического института Болгарской академии наук обнаружили двойную могилу. Предполагают, что в ней похоронены мужчина с ребенком.

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Также нашли скелет женщины, лежащей на животе, и мужчины. Его тело лежало особым образом. Одна из его рук была под скелетом.

На раскопках также нашли керамическую посуду, гири для ткацкого станка, топку в форме человеческого изображения и часть веретена.

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