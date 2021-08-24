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среда, 25 августа 2021 01:13

На строительстве нашли кость мамонта

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На строительстве нашли кость мамонта
В Коростене нашли кость мамонта. Фото: istpravda.com.ua

В Коростене Житомирской области во время копания котлована для установки 50-метрового флагштока ко Дню Независимости строители нашли кости мамонта

"Они еще в очень хорошем состоянии, не разложившийся. Мы можем надеяться, что при раскопках, которые будут проводиться в октябре, мы сможем получить какой-то костный материал в хорошем состоянии. Также важно то, что оно находится на слойки, принадлежащих к ледниковому периоду ", - сказал старший научный сотрудник института археологии Национальной академии наук Андрей Петраускас, сообщает "Суспільне".

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"Начались земляные работы, в процессе которых увидели скелет. Для всех это было большой неожиданностью. Никто не мог поверить, что эти находки могут принадлежать к эпохе среднего палеолита. А это значит, что этими археологическими находками должны заниматься международные ученые. Мы обратились в институт археологии, они приехали и на своем уровне определили, что это кости мамонта", - сказала заместительница городского головы Наталья Чижевская.

В Винницкой области недалеко от реки Днестр нашли зуб мамонта. Специалисты, оценив находку, заявили - возраст окаменелости составляет около 200 тыс. лет. Александра Венславовская из художественного объединения "Плай" рассказала, что зуб был найден еще в июле, когда она с друзьями отдыхала у Днестра. Однако только сейчас она получила заключение от специалиста.

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