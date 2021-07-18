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На скале нашли портрет последнего правителя Вавилона

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На скале нашли портрет последнего правителя Вавилона
В Саудовской Аравии нашли портрет правителя Набонида. Фото: alarabiya.net

На северо-западе Саудовской Аравии археологи нашли изображение вавилонского правителя Набонида.

Открытие сделали в городе Хаель. Археологи из Комиссии по наследству Саудовской Аравии обнаружили наскальные надписи и рисунки, сообщает Al Arabiya News.

Изображение создали в VI в. до н. е. В центре изобразили последнего царя Вавилона Набонида. Он правил Нововавилонским царством с 556 по 539 годы до н. е. Его изобразили в окружении религиозных символов, в руке он держит скипетр.

Рисунок сопровождается надписью из 26 строк. Это древнейший текст в Саудовской Аравии. Его будут расшифровывать.

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Набонид был последним правителем Вавилона из халдейской династии. В конце его правления государство завоевали персы во главе с Киром Великим.

Ученые обнаружили следы человека, которым 120 тыс. лет в пустыне Большой Нефуд в Саудовской Аравии. По их словам, находка меняет представление о расселении людей Евразией. До этого исследователи находили только одну кость человеческого пальца в возрасте 88 тыс. лет и почти 400 следов животных как ослы, буйволы, слоны, верблюды.

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