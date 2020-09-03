На сельском дворе откопали остатки 5 солдат

Фото: Історико-патріотичне об'єднання «Пошук»

В Пулинском районе Житомирской обл. на земельных участках крестьян удалось найти захоронение 5-ти солдат советской армии.

"Все они погибли в июле 1941 года защищая подступы к деревне. Бой был жестокий и потери огромные, ведь в некоторых местах солдаты лежат в метре друг от друга", - сообщает историко-патриотическое объединение "Поиск".

Один солдат имел при себе противогаз, подсумки и наперсток для шитья. Другой лежал не глубоко, имел при себе противогаз, советские монеты и медальон.

От третьего солдата остались только ноги. При нем нашли металлическую чашку и медальон.

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"Воин успел повоевать. Низ окопа был устлан гильзами, а в противогазной сумке лежал трофейный немецкий ремень", - сообщают исследователи

Четвертый солдат лежал на глубине 50 см. Имел при себе противогаз и подсумки. Немецкие гильзы в окопе свидетельствуют о том, что солдат добивали.

Пятого солдата похоронили в сидячем положении. Он имел при себе каску, флягу, саперную лопатку, противогаз, подсумки, ложку с надписью Дорошенко и кошелек с документами.

"Спасибо людям, которые с пониманием отнеслись к нашему делу и позволили провести поисковые работы на своих участках. Продолжаем работать", - пишут поисковики.

Братскую могилу 33 советских воинов нашли на территории Турийского района на Волыни. Археологические работы проводились у поселков Годовичи, Торговище, Видюты и Ставок поисковым загнать "Возрождение".