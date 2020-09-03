 
Ексклюзивы
1/5
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Просмотров: 324
В чем разница между революциями в Украине и протестами в Беларуси
В чем разница между революциями в Украине и протестами в Беларуси
1 Просмотров: 774
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Просмотров: 657
"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре
"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре
Просмотров: 2331
Украина может стать членом НАТО в условиях российской агрессии - Кулеба
Украина может стать членом НАТО в условиях российской агрессии - Кулеба
2 Просмотров: 567
Кулеба рассказал о "Крымском формате"
Кулеба рассказал о "Крымском формате"
Просмотров: 270
Ни одна внешняя сила не заставит президента сделать то, что будет вредить интересам Украины - Кулеба
Ни одна внешняя сила не заставит президента сделать то, что будет вредить интересам Украины - Кулеба
6 Просмотров: 639
"Сразу попал в скандал" - Айвазовская о назначении Кравчука в ТГК
"Сразу попал в скандал" - Айвазовская о назначении Кравчука в ТГК
Просмотров: 2232
На рынке новостроек - кризис: эксперт назвал причину
На рынке новостроек - кризис: эксперт назвал причину
Просмотров: 1476
"Моего 16-летнего сына убилиа любовь к Украине "- мать убитого Степана Чубенко
"Моего 16-летнего сына убилиа любовь к Украине "- мать убитого Степана Чубенко
1 Просмотров: 3609
Фото
Все фото
9
5
10
6
1
На сельском дворе откопали остатки 5 солдат
На сельском дворе откопали остатки 5 солдат
Школьники на каникулах нашли клад старинных золотых монет
Школьники на каникулах нашли клад старинных золотых монет
Разбитый Ленин и свастика над правительством - каким был Минск в 1941 году
Разбитый Ленин и свастика над правительством - каким был Минск в 1941 году
Владимир Винниченко был нудистом и сторонником свободного секса
Владимир Винниченко был нудистом и сторонником свободного секса
Показали стеклянные браслеты из Киевской Руси
Показали стеклянные браслеты из Киевской Руси
Видео
Все видео
Оккупанты обстреляли из "Смерча" украинские позиции вблизи поселка Победа на Луганщине, погибли 17 бойцов
Оккупанты обстреляли из "Смерча" украинские позиции вблизи поселка Победа на Луганщине, погибли 17 бойцов
Скакал ли Иван Франко в гречку - подготовили фильм с пикантными фактами
Скакал ли Иван Франко в гречку - подготовили фильм с пикантными фактами
Луганский аэропорт держал оборону 146 дней
Луганский аэропорт держал оборону 146 дней
Россияне расстреляли украинскую военную колонну под Иловайском
Россияне расстреляли украинскую военную колонну под Иловайском
Не готовы, не умеем, незрелые - общественность выступает против большого Государственного герба
Не готовы, не умеем, незрелые - общественность выступает против большого Государственного герба
Интервью
1/5
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Просмотров: 2421
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 639
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 945
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Просмотров: 5913
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Просмотров: 3429
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
03 сентября 2020
Просмотров: 99
Старі романи
Ранньої весни або ось тепер, на дальніх підступах до ранньої осені, зі мною робиться щось таке, що почуваюся чужим і зайвим у деяких улюблених ...
пятница, 04 сентября 2020 01:13

На сельском дворе откопали остатки 5 солдат
9

  Комментировать

На Житомирщине нашли захоронение военных
Фото: Історико-патріотичне об'єднання «Пошук»
На Житомирщине нашли захоронение военных
На Житомирщине нашли захоронение военных
На Житомирщине нашли захоронение военных
На Житомирщине нашли захоронение военных

В Пулинском районе Житомирской обл. на земельных участках крестьян удалось найти захоронение 5-ти солдат советской армии.

"Все они погибли в июле 1941 года защищая подступы к деревне. Бой был жестокий и потери огромные, ведь в некоторых местах солдаты лежат в метре друг от друга", - сообщает историко-патриотическое объединение "Поиск".

Один солдат имел при себе противогаз, подсумки и наперсток для шитья. Другой лежал не глубоко, имел при себе противогаз, советские монеты и медальон.

От третьего солдата остались только ноги. При нем нашли металлическую чашку и медальон.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нашли массовое захоронение солдат

"Воин успел повоевать. Низ окопа был устлан гильзами, а в противогазной сумке лежал трофейный немецкий ремень", - сообщают исследователи

Четвертый солдат лежал на глубине 50 см. Имел при себе противогаз и подсумки. Немецкие гильзы в окопе свидетельствуют о том, что солдат добивали.

Пятого солдата похоронили в сидячем положении. Он имел при себе каску, флягу, саперную лопатку, противогаз, подсумки, ложку с надписью Дорошенко и кошелек с документами.

"Спасибо людям, которые с пониманием отнеслись к нашему делу и позволили провести поисковые работы на своих участках. Продолжаем работать", - пишут поисковики.

Братскую могилу 33 советских воинов нашли на территории Турийского района на Волыни. Археологические работы проводились у поселков Годовичи, Торговище, Видюты и Ставок поисковым загнать "Возрождение".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На сельском дворе откопали остатки 5 солдат». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Бесстыжая Деми Роуз поражает аппетитными формами
Бесстыжая Деми Роуз поражает аппетитными формами
6
 2 Просмотров: 41474
Соблазнительная предпринимательница показала пышную грудь
Соблазнительная предпринимательница показала пышную грудь
6
 Просмотров: 17245
Певица засветила соски в пикантной фотосессии
Певица засветила соски в пикантной фотосессии
7
 Просмотров: 17199
Президент футбольного клуба показала зону бикини
Президент футбольного клуба показала зону бикини
5
 Просмотров: 10773
В октябре магазины перестанут принимать монеты 25 коп.: подробности
В октябре магазины перестанут принимать монеты 25 коп.: подробности Просмотров: 9369
История
Министр призвал убрать бороды князьям на гривнях
Министр призвал убрать бороды князьям на гривнях Просмотров: 702
Националисты основали центр на юге Украины
Националисты основали центр на юге Украины
 Просмотров: 414
Оккупанты обстреляли из "Смерча" украинские позиции вблизи поселка Победа на Луганщине, погибли 17 бойцов
Оккупанты обстреляли из "Смерча" украинские позиции вблизи поселка Победа на Луганщине, погибли 17 бойцов
 Просмотров: 7110
Главный американский город возник благодаря англичанину
Главный американский город возник благодаря англичанину
 Просмотров: 252
Нашли вырезанный в скале храм
Нашли вырезанный в скале храм Просмотров: 315
Больше всего комментируют
6
"Слуга" Верещук летала с зонтиком над столичным мостом
5
Названа страна, куда осуществят первые поставки российской вакцины
5
"Украина начинается там, где живет и работает человек"
3
Заседание ТКГ: Кравчук довел до истерики россиянина Грызлова
2
Украина может стать членом НАТО в условиях российской агрессии - Кулеба
Голосов: 4447
Голосование Чем закончатся выборы в Беларуси?
  • Лукашенко удержит власть, подавит протесты
  • В Беларуси будет революция, "майдан" и новый президент
  • "Бацька" склонят к компромиссу. Будут повторные выборы
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua