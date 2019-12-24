На прихоти маркизы де Помпадур ушло 11 тонн золота

29 декабря 1721-го родилась знаменитая фаворитка всех времен Жанна-Антуанетта Пуассон, маркиза де Помпадур.

Была фавориткой французского короля Людовика XV. Оказала большое влияние на короля, определяла политику страны в течение 19 лет. За это время король потратил на нее больше денег, чем на содержание армии. Франция проигрывает все войны, потеряет флот и колонии в Америке и Азии. В то же время увидела свет энциклопедия Дидро, появилась военная школа для сыновей дворян и ветеранов войны, которую впоследствии закончил Наполеон Бонапарт. А еще Помпадур дружила с Вольтером, сделала его академиком, главным историком Франции.

* * *

"Девочка, когда нибудь ты завладетешь сердцем короля", - гадалка разложила карты перед 9-летней Жанной Пуассон.

Могло ли это на самом деле светить дочери бывшего лакея, а теперь поставщика провианта к королевскому двору? Жанна сообразила: а почему бы и нет. И она не успокоится, пока не добьется своего.

Через два года отца Жанны поймали на краже и приговорили к повешению. Чтобы избежать наказания, он бежал в Германию. Девочкой начал заниматься генерал Ленорман де Турнем, который ухаживал за ее матерью. Говорили, что Жанна является его дочерью. Опекун позаботился, чтобы она получила хорошее монастырское образование, потом приглашал учителей домой. Когда девушке было 19, генерал выдал ее замуж за своего богатого племянника - дворянина Ленормана д'Этиоля.

"Я буду тебе верной," - пообещала Жанна мужу - Разве что не устою перед королем"

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Людовика XV, избалованного женским вниманием, он добивалась четыре года. Кроме жены, как было принято во французских монархов, он имел фаворитку - герцогиню де Шатору. Этот официальный статус король предоставлял любимой из своих любовниц. Она получала право вмешиваться в политические дела, жизнь королевского двора и даже в семейные отношения монаршей семьи. Герцогиня следила, чтобы такие, как крошка д'Этиоль, не попадали Людовику на глаза - зачем ей конкурентки. Жанна нашла выход: стала ходить в лес, где охотился король. Появлялась эффектно: то в голубом платье, сидя в розовом фаэтоне, то наоборот, в карете небесного цвета и розовом платье. Пленить короля не успела, зато заинтересовала его фаворитку.

"Чтобы я не видела вас там, где охотится король", - встретила ее герцогиня.

Но вскоре она неожиданно умерла от воспаления легких. Жанна вернулась к своим планам. 28 февраля 1745 года во время бала-маскарада Людовик обратил внимание на женщину в маске. И дразнила его, кокетничала, но лицо показывать не хотела. В конце концов Жанна уронила платок. Король поднял ее - так начинались любовные связи в те времена. Впоследствии в театре госпожа д'Этиоль появилась в соседней с королем ложе. После спектакля он пригласил ее поужинать в свой кабинет. Там женщина ему отдалась.

На следующей встречи Жанна разыграла спектакль перед Людовиком. Она, добродетельная дама, делилась с монархом своими страхами: мол, муж все знает и будет мстить ей за измену.

"О,сир, позвольте остаться мне в Версале", - умоляла Людовика.

Тронутый король послушал соблазнительницу, а ее мужа отправил в провинцию, придумав для него какую-то должность. Придворные аристократы считали недостойным монарха роман с простолюдинкой по происхождению, девичья фамилия которой переводилась как "рыба". Жанна выпросила у Людовика XV дворянство. И вскоре стала маркизой де Помпадур - получила титул и фамилию старинного рода. На удивление всем, королева приняла ее очень доброжелательно. Но мало кто знал, что Жанна все спланировала. В отличие от предыдущих фавориток, которые к жене короля Марии Лещинской относились свысока, она проявляла к ней как можно больше уважения. И еще и всячески способствовала, чтобы монарх чаще виделся со своими семью детьми.

"Если у короля должна быть фаворитка, то мадам Помпадур подходит на эту роль лучше всего", - сказала королева.

Однако Жанна понимала: одной лишь сексуальностью у себя монарха долго не удержать. Маркиза старалась, чтобы ленивый и привередливый король никогда с ней не скучал. Поэтому чего только не придумывала. К примеру, наряжалась как пастушка и пела ему крестьянских песен. Когда какой-то министр надоедал Людовику докладами, выгоняла докладчика.

"Господин, в вашем присутствии король просто желтеет. Прощайте! "

Она сопровождала правителя на охоте, за игровым столом. Устраивала ему спектакли, в которых и сама играла. Пригласила ко двору философов и поэтов. Король доверял ей во всем, ведь маркиза для него стала единственным настоящим другом. С легкой руки Жанны вышла энциклопедия Дидро, появилась военная школа для сыновей дворян и ветеранов войны, которую впоследствии закончил Наполеон Бонапарт. Она дружила с Вольтером, сделала его академиком, главным историком Франции.

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Благодаря особому статусу маркиза купалась в роскоши. Владела таким количеством недвижимости, которой не было ни у одной фаворитки ни до, ни после нее. Настроила дворцов, резиденций. Казна французского королевства пустела быстро как никогда. За годы господства маркизы де Помпадур при дворе на ее прихоти пошло 36 млн франков - 11,5 т золота. Содержание армии обходилось куда дешевле.

Любовницей короля маркиза де Помпадур пробыла пять лет. Заметив, что Людовик охладел к ней как к женщине, она фактически стала его сутенершей. Основала пансионат "Олений парк" - закрытое учебное заведение типа института благородных девиц. На самом деле там воспитывала новых пассий для Людовика XV. 9-12-летних дворянских дочерей отбирала сама - красивых, но глупых, чтобы не стали впоследствии конкурентками. Король играл с ними, как нянька, одевал, читал молитвы, а также купал в ванной. А когда они достигали 15-летнего возраста, начинал спать с ними. За несколько лет девушка надоедала и ей искали замену. А воспитанницу парка отдавали замуж, предоставив ей солидное приданое. Поэтому французские дворяне охотно везли своих дочерей в "Олений парк".

Маркиза де Помпадур между тем, по-прежнему принимала у себя министров и послов. Она заменяла короля на заседаниях и приемах. Почти два десятилетия была у французского трона "королевой без короны". Окруженая врагами, со слабым здоровьем - еще с юности страдала туберкулезом легких, затем было два выкидыша, - она ​​держалась как могла.

"За исключением счастья находиться с королем, остальные дни моей жизни - только переплетение злобы и подлости, что свойственно людям в целом, - писала фаворитка брату. - Вы обязательно найдете в них фальшивость и любые возможные недостатки. Жить в одиночестве было бы слишком скучно, поэтому приходится принимать их такими, какие они есть, и делать вид, будто не замечаешь этого ".

15 апреля 1764 года в королевской хронике появилась запись: "Маркиза де Помпадур, придворная дама королевы, умерла в покоях короля в возрасте 42 лет".

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Когда маркиза умерла, Вольтер, один из немногих, нашел теплые слова в адрес покойной: "Я глубоко потрясен кончиной госпожи де Помпадур. Я многим обязан ей, я оплакиваю ее. Какая ирония судьбы, что старик, который... едва в состоянии передвигаться, еще жив, а прелестная женщина умирает в 40 лет в расцвете самой чудесной в мире славы".

...Когда похоронная процессия повернула по направлению к Парижу, Людовик, стоя на балконе дворца под проливным дождем, сказал: "Какую отвратительную погоду вы выбрали для последней прогулки, мадам!" За этой, казалось бы, совсем неуместной шуткой скрывалась истинная печаль.

Людовик ХV пережил маркизу на 10 лет. Заразился оспой от девушки с "Оленьего парка", которую прислала ему новая фаворитка.