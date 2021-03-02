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среда, 03 марта 2021 01:13

На острове нашли руины античной бани

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На острове нашли руины античной бани
В Греции нашли баню византийской эпохи. Фото: Greek Ministry of Culture and Tourism

На греческом острове Лесбос археологи нашли руины бани.

Она является древнейшей на острове. По предварительным оценкам, баню построили в эпоху ранней Византии, сообщает Министерство культуры и туризма Греции.

Обнаружили остатки ванн для холодной, теплой и горячей воды, мусоросжигательные установки. Важнейшей находкой археологи называют мраморные ворота высотой 3 м и 2 м в ширину.

Для строительства дворцовых ворот использовали 9 плит из серо-белого мрамора. Они были скреплены между собой известковым раствором. Ворота были скрыты слоем золы и пепла. Предполагают, что баню уничтожил большой пожар.

У входа в баню нашли глазурованную посуду и бронзовые монеты VI-VII вв. н.э.

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Через раскопки планируют провести велосипедный маршрут для туристов.

Греческие дайверы обнаружили новые находки во время экспедиции к затонувшему в 1802 году недалеко от острова Китира английского корабля "Ментор". С морского дна им удалось поднять фрагменты корабля и корабельного снаряжения, кожаную подошву от обуви, металлическую пряжку, жетон для игровых карт, 2 шахматные фигуры, кухонную утварь, золотые украшения, монеты из голландского Утрехта, Испании и монеты из Османской империи.

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