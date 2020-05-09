На небе заметили гидроплан, сконструированный украинцем

Самолет, сконструированный Сикорским. Фото: uahistory.com

9 мая 1913 состоялся первый полет гидроплана С-10 "Гидро", спроектированного украинцем И. И. Сикорским.

Над летающими аппаратами Сикорский начал работать в 1910 году. Свои усилия он объединил с сыном киевского купца Федором Былинкиным, который уже был опытным в этом деле. Созданный биплан был назван БИС № 1 (Былинкин, Иордан, Сикорский). Затем его перестроили в самолет БИС № 2, на котором 3 июня 1910 в присутствии спортивных комиссаров Киевского общества воздухоплавания Игорь Сикорский выполнил удачный полет по прямой длиной в 182 м на высоте 1,2 м. Полет продолжался 12 с.

В 1911 году на своем самолете С-5 Сикорский сдал экзамен на звание пилота. Установил 4 всероссийских рекорда, осуществлял показательные полеты, катал пассажиров. 29 декабря 1911 на самолете собственной конструкции С-6 установил мировой рекорд скорости полета с двумя пассажирами - 111 км / ч. На Московской воздухоплавательной выставке его наградили Большой золотой медалью, а Русское техническое общество наградило его медалью "За полезную работу в воздухоплавании и за самостоятельную разработку аэроплана своей системы, давшей замечательные результаты". Киевское общество воздухоплавания наградило знаменитого земляка золотой медалью.

В 1913 году Сикорский создал С-10, к названию которого добавил приставку "Гидро", чтобы избежать путаницы с сухопутными машинами того же типа. Этот гидроплан получил двигатель, мощностью 100 л.с. Размах верхних крыльев составлял 13,7 метров, а нижних - 8,6 метров.

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