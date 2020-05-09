На небе заметили гидроплан, сконструированный украинцем

 
Ексклюзивы
1/5
Когда подешевеет доллар
Когда подешевеет доллар
Просмотров: 3789
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
Просмотров: 513
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
1 Просмотров: 2817
"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах
"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах
1 Просмотров: 2430
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Просмотров: 2169
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Просмотров: 999
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Просмотров: 1476
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Просмотров: 1242
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Просмотров: 1926
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
1 Просмотров: 1665
Фото
Все фото
7
3
6
15
7
Как выглядел гуцульский город во время войны - подборка фото
Как выглядел гуцульский город во время войны - подборка фото
В лесу нашли ретро-автомобиль
В лесу нашли ретро-автомобиль
48 человек погибли во время массовых беспорядков и пожара
48 человек погибли во время массовых беспорядков и пожара
Красивые и деловые - какими были жители &quot;гуцульского Парижа&quot; 90 лет назад
Красивые и деловые - какими были жители "гуцульского Парижа" 90 лет назад
На Донбассе началась операция Объединенных сил
На Донбассе началась операция Объединенных сил
Видео
Все видео
День Победы был основой для советской идеологии - историк
День Победы был основой для советской идеологии - историк
В Украине отмечают День памяти и примирения
В Украине отмечают День памяти и примирения
Показали коллекцию сокровищ, которые прятал у себя электрик
Показали коллекцию сокровищ, которые прятал у себя электрик
Композитора избили до смерти за замечание относительно языка
Композитора избили до смерти за замечание относительно языка
УИНП создал видео о Первом зимнем походе
УИНП создал видео о Первом зимнем походе
Интервью
1/5
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
Просмотров: 513
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
1 Просмотров: 2817
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
Просмотров: 1746
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
Просмотров: 1215
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Просмотров: 3807
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
08 мая 2020
Просмотров: 315
Вірус як шанс
Наприкінці Першої світової війни світ став жертвою нової катастрофи – "іспанського грипу". Він виявився ще більшим прокляттям, ніж сама війна. ...
суббота, 09 мая 2020 17:07

На небе заметили гидроплан, сконструированный украинцем

  Комментировать
На небе заметили гидроплан, сконструированный украинцем
Самолет, сконструированный Сикорским. Фото: uahistory.com

9 мая 1913 состоялся первый полет гидроплана С-10 "Гидро", спроектированного украинцем И. И. Сикорским.

Над летающими аппаратами Сикорский начал работать в 1910 году. Свои усилия он объединил с сыном киевского купца Федором Былинкиным, который уже был опытным в этом деле. Созданный биплан был назван БИС № 1 (Былинкин, Иордан, Сикорский). Затем его перестроили в самолет БИС № 2, на котором 3 июня 1910 в присутствии спортивных комиссаров Киевского общества воздухоплавания Игорь Сикорский выполнил удачный полет по прямой длиной в 182 м на высоте 1,2 м. Полет продолжался 12 с.

В 1911 году на своем самолете С-5 Сикорский сдал экзамен на звание пилота. Установил 4 всероссийских рекорда, осуществлял показательные полеты, катал пассажиров. 29 декабря 1911 на самолете собственной конструкции С-6 установил мировой рекорд скорости полета с двумя пассажирами - 111 км / ч. На Московской воздухоплавательной выставке его наградили Большой золотой медалью, а Русское техническое общество наградило его медалью "За полезную работу в воздухоплавании и за самостоятельную разработку аэроплана своей системы, давшей замечательные результаты". Киевское общество воздухоплавания наградило знаменитого земляка золотой медалью.

В 1913 году Сикорский создал С-10, к названию которого добавил приставку "Гидро", чтобы избежать путаницы с сухопутными машинами того же типа. Этот гидроплан получил двигатель, мощностью 100 л.с. Размах верхних крыльев составлял 13,7 метров, а нижних - 8,6 метров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Уменьшала шум и повышала комфорт: история резиновой камеры для колес

В этот день 1960 года американская атомнаяя лодка "Тритон" завершила первое подводное кругосветное путешествие, которое продолжалось в течение 84 дней. Для маршрута выбрали путь, который в свое время преодолела экспедиция Магеллана. Одной из главных задач подводного путешествия стало тестирование психологической атмосферы коллектива из 183 человек - они длительное время находились в замкнутом пространстве и выполняли сложные нестандартные задачи.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На небе заметили гидроплан, сконструированный украинцем». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
мая

На небе заметили гидроплан, сконструированный украинцем

Первое кругосветное путешествие на подводной лодке продолжалось 84 суток

Симон Петлюра хотел украинизировать армию

Сегодня День победы над нацизмом во Второй мировой войне

На выставку гостей доставляли вертолетами

Самое читаемое
Лилия Ребрик празднует 39-летие: показали самые сексуальные фото телеблондинки
Лилия Ребрик празднует 39-летие: показали самые сексуальные фото телеблондинки
12
 Просмотров: 17937
Показали коллекцию сокровищ, которые прятал у себя электрик
Показали коллекцию сокровищ, которые прятал у себя электрик
 Просмотров: 13140
Мужу повезло: фитнес-модель вызывала восхищение и зависть сексуальными формами
Мужу повезло: фитнес-модель вызывала восхищение и зависть сексуальными формами
3
 Просмотров: 11007
Эксперт объяснил, почему украинский картофель дороже зарубежного
Эксперт объяснил, почему украинский картофель дороже зарубежного
 Просмотров: 5976
Белокурая фитоняшка показала фанатам сексуальные ягодицы
Белокурая фитоняшка показала фанатам сексуальные ягодицы
3
 Просмотров: 5661
История
Первое кругосветное путешествие на подводной лодке продолжалось 84 суток
Первое кругосветное путешествие на подводной лодке продолжалось 84 суток
 Просмотров: 135
Симон Петлюра хотел украинизировать армию
Симон Петлюра хотел украинизировать армию
 Просмотров: 270
День Победы был основой для советской идеологии - историк
День Победы был основой для советской идеологии - историк
 Просмотров: 468
Сегодня День победы над нацизмом во Второй мировой войне
Сегодня День победы над нацизмом во Второй мировой войне
 1 Просмотров: 414
На выставку гостей доставляли вертолетами
На выставку гостей доставляли вертолетами
 Просмотров: 189
Больше всего комментируют
7
Билецкий с друзьями нас побил за поддержку Стерненко - заявление "азовцев"
5
Зеленский назначил Саакашвили головой Исполнительного комитета реформ
5
ВСУ получили видео с русскими наемниками на Донбассе
3
"Совкодрочерство и победобесие" - российская школьница час стояла на гвоздях под военные песни
2
Саакашвили сказал, кто может вытащить Украину из болота. Без сюрпризов
Голосов: 46
Голосование По какому перенесенному культурному событию вы больше всего скучаете?
  • Книжный Арсенал
  • Кинофестиваль "Молодость"
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Leopolis Jazz Fest
  • Kyiv Comic Con
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua