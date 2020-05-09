Первое кругосветное путешествие на подводной лодке продолжалось 84 суток

Подводная лодка "Тритон" путешествовала 84 дня. Фото: Wikipedia

В этот день 1960 года американская атомная лодка "Тритон" завершила первое подводное кругосветное путешествие, которое продолжалось в течение 84 дней. Для маршрута выбрали путь, который в свое время преодолела экспедиция Магеллана. Одной из главных задач подводного путешествия стало тестирование психологической атмосферы коллектива из 183 человек - они длительное время находились в замкнутом пространстве и выполняли сложные нестандартные задачи.

На этой подводной лодке установили два ядерных реактора. Сначала его проектировали как подводную лодку радиолокационного дозора, однако затем переоборудовали в многоцелевую. В момент передачи флота в 1959 году это была самая большая и самая дорогая подводная лодка в мире, стоимостью $ 109 млн.

Кругосветное путешествие "Тритона" началась от скал св. Петра и Павла. Оставаясь в подводном положении с момента выхода из базы, "Тритон" направился к мысу Горн, обогнул оконечность Южной Америки и пересек Тихий океан. Миновав Филиппины и Индонезию, лодка пересекла Индийский океан, обогнула мыс Доброй Надежды и 10 апреля, через 60 дней и 21 час вернулась в исходную точку путешествия. За все это время лодка всплыла всего один раз, 6 марта, чтобы передать заболевшего матроса на крейсер USS Macon (CA-132) недалеко от Монтевидео (Уругвай). 9 мая "Тритон" вернулся в Гротон, штат Коннектикут.

Кругосветное плавание "Тритона" повысило международный престиж США. С военной точки зрения оно продемонстрировало огромную автономность и высокую подводную скорость атомных подводных лодок первого поколения. Во время плавания подводная лодка занималась сбором океанографических данных.

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