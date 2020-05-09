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суббота, 09 мая 2020 13:16

Террористы убили бывшего премьера

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Террористы убили бывшего премьера
Тело Альдо Моро лежит в кузове автомобиля в Риме ФОТО: Reddit

Бывшего итальянского премьер-министра Альдо Моро нашли застреленным 9 мая 1978-го.

Тело оставили в автомобиле в центре Рима. 16 марта его похитили террористы "Красной бригады", группировка с крайними левыми взглядами. Правительство отказалось вести с ними переговоры. Моро пять раз занимал пост премьер-министра. Ему прочили победу на декабрьских президентских выборах. После нескольких угроз 61-летнего мужчину казнили.

Моро считали самым способным политиком послевоенной Италии. Лидер Христианско-демократической партии выступал за сотрудничество разных политических сил. В 1963-м он сформировал свой кабинет министров. Туда впервые за 16 лет вошли социалисты. Последний раз был премьером в 1976-м.

11 марта 1978-го помогал завершить правительственный кризис коалицией между коммунистами и христианскими демократами. Через пять дней на его автомобиль напали более десятка террористов из "Красной бригады". Пять охранников Моро убили. Мужчину похитили. 18-го "Красная бригада" взяла на себя ответственность за похищение.

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"Красную бригаду" основал в 1970 Ренато Курчио. Устраивали взрывы, ограбления банков, похищения и убийства людей. Заявляли, что так хотят достичь коммунистической революции. Когда Моро похитили, Курчио и 12 членов "бригады" судили в Турине.

Полиция и армия допрашивали несколько сотен людей, но не нашли места, где удерживали Моро.

19 марта и 4 апреля правительства передали письма, написанные Моро, с просьбой вести переговоры. В правительстве не хотели открытых переговоров с террористами. Попытались договориться тайно, но 15 апреля "Красная бригада" объявила, что Моро виноват в предательстве народа. Приговорили его к смертной казни. 24 апреля потребовали отпустить Курчио и остальных членов группы в обмен на жизнь Моро.

"Они сказали, что вскоре убьют меня. Целую тебя в последний раз ", - написал Моро 7 мая жене. Через два дня его расстреляли.

На похороны бывшего премьера не пригласили никого из политиков.

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Дата
09
мая

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Террористы убили бывшего премьера

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