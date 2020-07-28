На монумент нанесли имена 658 военачальников

Триумфальную арку в Париже окружают 100 гранитных тумб в честь "ста дней" правления Наполеона Фото: unsplash.com

В Париже 29 июля 1836-го открыли Триумфальную арку. Строительство началось во время правления Наполеона Бонапарта в 1806 году.

Арка символизировала непобедимость "золотой" армии императора. Автором проекта считается Жан-Франсуа Шальгрен. Именно он создал основу арки. Но, после его смерти, план сооружения менялся не один раз. Сведением арки занималось много архитекторов.

Высота Триумфальной Арки - полсотни метров, столько же в ширину. Сооружение имеет один центральный проход. На стенах арки выгравированы названия 128 сражений, выигранных республиканской и императорской армией, а также имена 658 французских военачальников. Арку окружают 100 гранитных тумб в честь "ста дней" правления Наполеона, соединенных между собой чугунными цепями.

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Арка должна была символизировать победу Французской Республики над Испанским королевством. Но в 1830 году было решено, что строение должно символизировать величие и мужество французской армии периода Наполеоновских войн и Независимой Республики. 1836-го строительство наконец завершилось и произошло помпезное открытие. Триумфальная арка является одним из самых известных парижских монументов, одним из городских символов.

Немецкие войска оккупировали Париж 14 июня 1940-го. Во французском правительстве преобладали сторонники капитуляции и власть не смогла организовать сопротивление агрессору. Нацисты создали марионеточное правительство Франции со столицей в городе Виши.