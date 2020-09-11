На месте строительства бассейна обнаружили остатки поселения, которому 3 тыс. лет

Подавляющее большинство находок - фрагменты керамических изделий Фото: thefirstnews.com

В Варшаве, на месте строительства нового бассейна, обнаружили поселение, которому 3 тыс. лет. Там проживали представители лужицкой археологической культуры.

Раскопки заказала местная власть после того как в земле начали находить фрагменты керамики. Археологи рассказали, что ожидали найти лишь небольшую сезонную стоянку, а наткнулись на территорию размером почти полгектара, информирует The First News.

"Этот поселок располагался недалеко от небольшого водотока, сейчас регулируемого, но в прошлом ручей протекал на несколько десятков метров ближе к нынешнему району исследований. Следы старого русла реки и высокий уровень грунтовых вод были зафиксированы в виде четких геологических следов", - отметили исследователи.

Во время раскопок нашли около 1,5 тыс. артефактов - преимущественно фрагментов керамики. Самым интересным называют банку, похожую на дуршлаг. Ее могли использовать для изготовления сыра. Также обнаружили множество следов очагов и хозяйственных ям.

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Лужицкая культура - археологическая культура эпохи бронзы и раннего железного века. Представители проживали на территориях современной Восточной Германии, Чехии, Польши и на северо-западе Украины. В основе хозяйства было земледелие.

В ноябре 2019 года археологи обнаружили хорошо сохранившийся меч бронзового века поблизости города Рихнов в северо-восточной Чехии. Ему около 3 тыс. лет. Рукоятка не сохранилось, но лезвие имело декоративную гравировку и все еще было острым. Музейщики датировали артефакт 1,2 тыс. до н.э. Убеждены, что принадлежал представителям лужицкой аграрной культуры.